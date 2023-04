Politie waarschuwt voor valse bankmedewerkers in Kortrijk

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) waarschuwt dat er valse bankmedewerkers actief zijn. Criminelen bellen slachtoffers op en lokken hen met een valse list weg uit hun huis om daarna te kunnen inbreken.

Bij KBC in Kortrijk kwamen vandaag/woensdag op korte tijd drie klanten langs met eenzelfde verhaal. Allen werden gebeld door een zogezegde bankmedewerker die zei dat ze dringend naar het bankkantoor moesten gaan omdat er frauduleuze verrichtingen gebeurden op hun rekening. Volgens de oplichters konden ze dit alleen tegenhouden door snel naar de bank te gaan. Het ging in alle drie de gevallen om oudere personen.

“Het gaat om een list die af en toe opduikt, waarbij criminelen oudere mensen uit hun woning lokken met het oog op inbraak in hun woning”, klinkt het bij de politie. “Enkele politiepatrouilles zijn ondertussen aanwezig in de buurt van de woningen van de drie inwoners uit Kortrijk die opgebeld werden, met dank aan de alerte reactie van de bankinstelling. Ook een verder onderzoek werd opgestart.” Wie verdachte personen of voertuigen ziet in zijn buurt wordt gevraagd om meteen naar 1701 te bellen.