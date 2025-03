Politie waarschuwt voor telefonische oplichting: “Anzegems slachtoffer ruim 30.000 euro kwijt!”

Politiezone Mira waarschuwt voor oplichters! Een burger uit Anzegem verloor dinsdag meer dan 30.000 euro aan telefonische oplichters. Een beller, zogenaamd van BNP Paribas Fraudedienst, waarschuwde voor verdachte transacties. Later die avond haalde een ‘medewerker’ zelfs de bankkaart op.

Het kwaad geschiedde: via die weg konden de oplichters meer dan 30.000 euro stelen van de bankrekening van de Anzegemnaar. “De oplichters mikken vooral op oudere, alleenstaande personen en doen zich voor als betrouwbare instanties”, zo blijkt uit de analyse van Politiezone Mira. “Ze beweren dat er frauduleuze transacties op de rekening werden vastgesteld en dat er dringend actie moet ondernomen worden. De criminelen verzamelen vooraf persoonlijke gegevens via phishingmails, bijvoorbeeld valse berichten van ziekenfondsen zoals CM.”

Herhaling van eerdere fraude

In juni 2024 waarschuwde Politiezone Mira al voor een gelijkaardige truc. Toen belden oplichters als Cardstop-medewerkers en vroegen slachtoffers op een toets te drukken om zogezegde fraude te voorkomen. De politie ontving meerdere meldingen en riep op om niet in de val te trappen.

Voorkom oplichting

Via de Facebookpagina van Politiezone Mira worden nog enkele richtlijnen meegedeeld: hou in het achterhoofd dat banken nooit bellen om je bankkaart of codes te vragen. Krijg je een verdacht telefoontje? Hang op, bel zelf je bank op via het officiële nummer en doe je verhaal. Twijfel je? Bespreek het met iemand die je vertrouwt. Ben je slachtoffer? Schaam je niet en meld het: je hebt jezelf niets te verwijten.

Waarschuw familie en vrienden!

Voorkom dat anderen bestolen worden! “Deel dit bericht om anderen te waarschuwen”, benadrukt de politie.