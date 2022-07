Politie waarschuwt voor oplichting door valse bankmedewerkers in regio Waregem

De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting, die oudere mensen viseert. De daders doen zich voor als bankmedewerker en gaan bij de slachtoffers thuis langs, zogezegd om te helpen. Van verschillende mensen werd nadien de bankrekening geplunderd. De daders zijn op dit moment vooral actief in de regio rond Waregem

De politie vraagt om zeker nooit je persoonlijke code of je bankkaart te geven aan iemand die je niet goed kent en meteen de politie te contacteren.

Het begint met een telefoontje van de bank, dat er op je rekening een frauduleuze verrichting zou zijn gebeurd en dat er onmiddellijk iemand zal langskomen om het probleem op te lossen. Op deze manier probeert een oplichter, die zich uitgeeft als medewerker van de bank en die Nederlands spreekt, het vertrouwen van potentiële slachtoffers – de meeste ouder dan 80 jaar – te winnen.

Geheime code wordt ontfutseld

Even later staat er iemand voor de deur. De bankkaart van het slachtoffer wordt gevraagd en er worden enkele handelingen verricht – vermoedelijk met een kaartlezer en via PC-banking. Ook de geheime code van het slachtoffer wordt ontfutseld. In de meeste gevallen belt de eerste zogezegde bankmedewerker terug om te vragen of de andere persoon al ter plaatse is. Ze stellen het slachtoffer gerust en zeggen dat de kaart vanaf nu geblokkeerd is en dat verdere fraude niet mogelijk is. De bank zal snel een nieuwe bankkaart opsturen en ook een nieuwe pincode, zeggen ze. De ‘oude’ bankkaart nemen ze mee.

Grote bedragen kwijt

Nadien gebeuren diverse geldafhalingen, online aankopen en ook overschrijvingen naar het buitenland. Er wordt geld van spaarrekeningen overgezet naar de zichtrekening, zodat ook dat geld kan gestolen worden. Slachtoffers zijn op die manier grote bedragen kwijt.

De daders gaan heel georganiseerd te werk en zijn op dit moment vooral actief in de regio rond Waregem. Vermoedelijk hebben ze ook al op andere plaatsen toegeslagen of zouden ze dat nog kunnen doen.

Nooit bankkaart en pincode geven

De politie wil mensen waarschuwen voor deze vorm van oplichting en vraagt om zeker nooit je bankkaart of je pincode te geven aan iemand die je niet goed kent. Een echte bankmedewerker zal nooit je persoonlijke code vragen en een bank zal nooit zomaar een medewerker thuis langs sturen.

De politie vraagt om meteen contact op te nemen via het noodnummer 101 als je telefoon krijgt van een zogezegde bankmedewerker (zoals hierboven beschreven) en als die persoon zegt dat er iemand langs zal komen. Aan mensen die eerder al slachtoffer werden van deze vorm van oplichting, wordt gevraagd om zeker aangifte te doen bij hun lokale politiezone.