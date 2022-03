Politie vindt afwasser in vals plafond in Kuurne: restaurantuitbater ontsnapt aan straf voor mensenhandel

En 38-jarige restaurantuitbater uit Kuurne is in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan mensenhandel, illegale tewerkstelling en zwartwerk. Omdat de redelijke termijn in het dossier overschreden is legde de rechter de maan geen straf meer op.

Op 12 maart 2017 viel het gerecht binnen in het restaurant Eat & Co langs de Brugsesteenweg in Kuurne. Vetvlekken op een groene deur zonder klink in de kinderspeelhoek wekten argwaan bij de speurders. Er bleek een vuile kamer met douche en lavabo achter te schuilen. In een afzonderlijke ruimte bevond zich een bed en mannenkleren. Verborgen tussen de buizen in het vals plafond troffen de speurders een Chinese dertiger aan. Hierop werd de zaak twee maanden gesloten.

De man zonder papieren verklaarde hoe hij naar Europa was gebracht door Chinese mensensmokkelaars of slangenkoppen. “Hij moest ’s nachts afwassen en poetsen voor amper drie euro per uur”, verduidelijkte arbeidsauditeur Jeroen Lorré. “Hij was al 33 dagen aan de slag en werkte 74 uur per week. Hij moest zijn paspoort afgeven en zich telkens verstoppen bij controles.” 

Lorré gaf toe dat het onderzoek te lang aansleepte, waarop de verdediging opwierp dat de redelijke termijn in het dossier overschreden is. “Bovendien werden bepaalde zaken niet onderzocht”, pleitte Maarten Vandermeersch, de advocaat van uitbater S.D.H. “Het slachtoffer is de neef van de partner van mijn cliënt, maar zij werd nooit verhoord. Mijn cliënt wou hem geen onderdak geven, maar zijn vrouw drong aan.” (AFr)