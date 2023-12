Politie Polder waarschuwt voor valse medewerkers van bank die ouderen in serviceflats viseren

Politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Houthulst/Koekelare) waarschuwt voor valse bankmedewerkers die het nu zelfs op ouderen gemunt hebben die in serviceflats of woonzorgcentra verblijven. “De verdachten rijden rond met Nederlandse of Duitse nummerplaten en de slachtoffers worden eerst gebeld op de vaste telefoon”, meldt de politie.

Waarschuwen

Dat valse bankmedewerkers op deze manier toeslaan en vooral ouderen viseren, is niet nieuw. Vlak voor de zomer werden diverse ouderen slachtoffer in politiezone Polder, waarbij ze vaak duizenden euro’s verloren. Dat de valse bankmedewerkers nu ook ouderen zouden gaan opzoeken in serviceflats of woonzorgcentra gaat nog een stap verder. “Daarvan zijn op dit moment nog geen feiten bij ons bekend in onze zone”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van zone Polder. “Maar wel in andere politiezones waarvan wij een melding kregen. Daarom willen we er iedereen voor waarschuwen.”

Hoe gaan ze te werk?

De melding gaat over het feit dat er valse bankmedewerkers actief zijn die het mogelijks gemunt hebben op oudere mensen in serviceflats of woonzorgcentra. “De criminelen telefoneren eerst naar de vaste telefoon van het slachtoffer”, legt de politie uit. “In het gesprek doen ze zich voor als bankmedewerker en beweren ze dat er problemen zijn met de bankrekening(en). De valse bankmedewerker zegt dat ze iemand van de bank langs zullen sturen. Een tijdje later komt er iemand aan de deur die beweert van de bank te zijn. Tijdens het bezoek ontfutselt de valse bankmedewerker de bankkaart en bankgegevens. Hiermee wordt later geld van de rekening van het slachtoffer afgehaald. De verdachten verplaatsen zich met personenwagens mogelijks voorzien van Nederlandse of Duitse nummerplaten.”

Wie telefoon zou gekregen hebben van dergelijke oplichters of iets verdachts ziet, wordt gevraagd meteen de politie te verwittigen. (JH)