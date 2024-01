Politie Polder waarschuwt voor mogelijk malafide deur-aan-deurverkopers: “Vraag naar leurderskaart”

Politiezone Polder waarschuwt inwoners voor mogelijk malafide deur-aan-deurverkopers die de ronde doen. Dat was zaterdag onder meer het geval in Houthulst. Daarvan werd een melding gemaakt aan de politie en op sociale media waarna de politie nu waarschuwt. “Als je het niet vertrouwt, vraag dan altijd naar een leurderskaart, dat kan ook digitaal zijn”, klinkt het.

Het was inwoners van de wijk Zwaluwstraat en de omgeving die zaterdag bezoek kregen, zogezegd van handelaars van “Hello Fresh”. Vaak blijkt het echter om malafide deur-aan-deurverkopers te gaan. “Hoewel deze vorm van verkoop bij de consument aan huis niet per se een misdrijf inhoudt, blijken er nogal wat sjacheraars de straten af te schuimen. Deur-aan-deurverkoop is bij wet geregeld. Dergelijke verkopers moeten in het bezit zijn van een machtiging ambulante activiteiten of een ‘leurkaart’. Verder mag verkoop bij de consument aan huis enkel overdag tussen 8 uur en 20 uur. De leurders van ‘Hello Fresh’ werken veelal niet voor rekening van ‘Hello Fresh’. Zij verkopen ook geen kant-en-klare maaltijdboxen. In tegendeel vele van die straatverkopers werken voor eigen rekening (al of niet ingeschreven in het handelsregister) en azen op de verkoop van abonnementen. In sommige gevallen deinzen ze er niet voor terug om abonnementen te verkopen aan minderjarigen wat absoluut verboden is.”

Leurderskaart

“Naast de naam ‘Hello Fresh’ worden ook namen gebruikt van bijv. energie- of andere nutsbedrijven door agressieve of frauduleuze deur-aan-deurverkopers. Dit was ook het geval in de tweede helft van november 2023 toen in diezelfde wijk in Houthulst jonge mannen aan verschillende huizen ‘s avonds, omstreeks 20u, aanbeelden onder de mom dat ze reclame maakten voor drinkbaar water. Kortom, wees op je hoede wanneer iemand ongewenst iets aan de deur wenst te verkopen. Als je het niet vertrouwt, vraag dan naar zijn of haar (digitale) leurderskaart. Wees voorzichtig bij het ondertekenen van een contract. Vraag bedenktijd. Laat nooit iemand zomaar binnen, in het bijzonder verbaal agressieve verkopers. Noteer desnoods de nummerplaat en merk van de wagen van de verkoper. En, bel de politie als je denkt dat je te maken hebt met een oplichter.” (JH)