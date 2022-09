Politie opent jacht op criminele ondernemingen

Met een gerichte aanpak, aangestuurd door de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen, bindt de politie de strijd aan met malafide ondernemingen in onze provincie. “We moeten criminele organisaties ook langs hun schijnbaar legale kant bestoken”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die dinsdagmorgen een controle in Brugge bijwoonde.

In Oost-Vlaanderen en Brussel doen politie en gerecht het al langer: ondernemingen pro-actief gaan screenen om te zien of ze geen dekmantel zijn voor een criminele organisatie of gebruikt worden om misdaadgeld wit te wassen. Sinds dit jaar is er ook in onze provincie een gelijkaardig initiatief opgestart, dat aangestuurd wordt door de federale politie.

Twee mensen hebben daar een voltijdse dagtaak aan het aanleggen van een lijst met verdachte bedrijven. “Die lijst wordt gemaakt op basis van bepaalde parameters, zoals een verplaatsing van de zetel van een onderneming. Die lijst geven we aan de lokale politie, die ze verder verfijnt. Bij meerdere rode vlaggen gaat een wijkagent ter plaatse om een kijkje te nemen”, zegt directeur Kurt Desoete van de federale politie.

Kebabzaak

Dinsdagmorgen kwam minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een kijkje nemen bij een dergelijke controle in horecazaak L’Aperovino in de Brugse Academiestraat. “Vergelijk het met een standaardcontrole als je van adres verandert. De wijkagent checkt of de zaak effectief draait, of er mensen zitten, of de brievenbus niet uitpuilt. Alle mogelijke zaken komen in aanmerking, van de betere brasserie tot de kebabzaak of een kapsalon”, klinkt het.

Bij uitbaatster Julie De Mey (32) van L’Aperovino, die amper een maand open is, werd alvast niets verdachts gevonden. “Ik vind het goed dat de politie dergelijke controles doet”, zegt Julie. “Wij hebben niets te verbergen. Ik denk dat het in deze buurt van Brugge ook wel goed meevalt en dat iedereen bonafide werkt. Maar als ze door deze aanpak de sjoemelaars eruit halen, dan kunnen wij daar als goedmenende handelaars alleen maar van profiteren”, klinkt het.

Schrapping

De acties hebben al resultaat gehad. Sinds begin dit jaar zijn er al zes processen-verbaal opgesteld over ondernemingen die niet in regel zijn of verdachte kenmerken hebben. Er werden ook al drie aanvragen ingediend tot schrapping van de onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vijf van de negentien politiezones zijn al aangesloten bij het project. “Maar we hopen ook de andere veertien nog te overtuigen”, maakt de federale politie zich sterk.