Politie Oostende houdt actie tegen illegalen

Dinsdag vond in Oostende een nieuwe actie plaats tegen illegaal verblijf. Daarbij werden verschillende personen ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Verschillende afdelingen van Politie Oostende werkten samen met DVZ en Parket West-Vlaanderen een nieuwe actie uit tegen illegaal verblijf en de daaraan gekoppelde overlast, zoals het verstoren van openbare orde. De actie vond plaats op het hele grondgebied van Oostende, waaronder de Torhoutsesteenweg en MacLeodplein, stadscentrum en station.

Vijftien personen werden aan een controle onderworpen en daarvan werden zes mensen ter beschikking gesteld van DVZ. Eén persoon komt in aanmerking voor een gedwongen terugkeer naar het land van oorsprong (Marokko) en zal worden overgebracht naar een gesloten instelling. Nog een andere persoon heeft een lopende asielprocedure in Frankrijk en moet dus in dat land blijven. Hij wordt opnieuw naar Frankrijk overgebracht. De andere vier mensen hebben een bevel of een herbevestiging gekregen om België te verlaten.

Politie Oostende wenst de goeie samenwerking met de verschillende partners te onderstrepen.