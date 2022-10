Politie Kouter waarschuwt voor nieuwe circulatie van ‘filmgeld’

Politiezone Kouter waarschuwt inwoners en handelaars dat er opnieuw filmgeld in omloop is. Dat valse geld lijkt op echt geld maar er staat een duidelijke waarschuwing op: ‘this is not legal, it is to be used for motion props.’ In het voorjaar was er ook al een opkomst van het valse geld. “Tot nu toe vielen er nog geen slachtoffers maar we willen er zeker voor waarschuwen”, zegt Annemie Wittesaele van Kouter.

Het gebruik van het zogenaamde filmgeld of movie money is al een aantal jaren in opmars in ons land. Eind 2019 waarschuwde de politie er voor het eerst voor nadat er enkele slachtoffers vielen. Dat gebeurde begin dit jaar ook in de streek rond Kortrijk. Daar hadden jongeren de zogenaamde wisseltruc gebruikt en gaven ouderen op straat een verfrommeld vals geldbriefje om in te wisselen tegen echt geld. In het voorjaar maakten handelaars in de streek van politiezone Kouter en naburige gemeenten er ook melding van.

Even stil

“Daar werd toen ook volop voor gewaarschuwd waarna het even stil bleef”, zegt Annemie Wittesaele. “Maar de laatste tijd kregen we opnieuw meldingen en signalen van naburige gemeenten. We kregen nog geen aangiftes binnen maar willen dit voorkomen en waarschuwen daarom opnieuw. Nochtans is het valse filmgeld, dat overal makkelijk online gekocht kan worden, makkelijk te herkennen.”

Let vooral op de kleine lettertjes aan de zijkant van het briefje. Daar staat geschreven: ‘this is not legal, it is to be used for motion props.’ Daarnaast zijn er nog verschillen: op de plaats waar normaal gezien de handtekening van de gouverneur van de Europese Centrale Bank staat, staat er nu ‘moviemoney’. Ook het hologram is fake.

(JH)