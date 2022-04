Politie Kouter waarschuwt voor ‘filmgeld’ in omloop

Politiezone Kouter (Torhout, Jabbeke, Ichtegem, Gistel en Oudenburg) waarschuwt bewoners en handelaars voor vals geld dat in omloop is. Het is zogenaamd ‘movie money’, echt uitziend maar vals geld dat bovendien een duidelijke kantlijn heeft: “this is not legal, it is tob be used for motion props’.

Dat het zogenaamde filmgeld ook bij ons in omloop is, is niet nieuw. Eind 2019 waarschuwde de politie in Geraardsbergen er al voor en vorige maand stuurde politiezone VLAS, in de streek rond Kortrijk, er nog een waarschuwing voor rond. Jongeren gebruikten het valse geld toen immers met de zogenaamde wisseltruc. Ze spraken veelal oudere mensen aan op straat met de vraag om geld te wisselen. Wanneer de slachtoffers daarmee instemden haalden ze een verfrommeld briefje bovendien in ruil. Eer der slachtoffers de oplichting door hadden was het al te laat.

De valse filmgeldbriefjes lijken wel echt maar toch zijn er duidelijke verschillen. “Let vooral op de kleine lettertjes aan de zijkant van het briefje”, meldt politiezone Kouter. ‘Daar staat geschreven: ‘this is not legal, it is to ne used for motion props.’ Daarnaast zijn er nog verschillen: op de plaats waar normaal gezien de handtekening van de gouverneur van de Europese Centrale Bank staat, staat er nu ‘moviemoney’. Ook het hologram is fake. “Helaas komt dit vals geld nu ook in omloop in onze zone. Wees alert want het geld kan makkelijk online besteld worden en de oplichting komt intussen in heel Europa voor”, waarschuwt Kouter nog. (JH)