Politie Diksmuide houdt samen met Inspectie controles in barbershops gericht naar arbeidswetgeving

De politiezone Polder hield woensdag samen met collega’s van de Sociale en Economische Inspectie een controleactie in verschillende barbershops in Diksmuide en Koekelare. Er werden diverse administratieve inbreuken vastgesteld die mogelijks leiden tot boetes of vervolging.

“Deze inspecties waren primair gericht op de naleving van de wetgeving inzake tewerkstelling, evenals het opsporen van misleidende of oneerlijke handelspraktijken binnen de sector”, meldt de politie.

“Tijdens de controle werden er diverse administratieve inbreuken vastgesteld. De vastgestelde tekortkomingen hebben betrekking op de correcte naleving van de arbeidswetgeving, de registratie in de kruispuntbank van ondernemingen alsook schendingen van de reglementering van de ruimtelijke ordening. De vaststellingen monden mogelijks uit in administratieve sancties eventueel kunnen ze leiden tot gerechtelijke vervolging, afhankelijk van de ernst van de vastgestelde overtredingen. Naleving van de wetgeving is belangrijk, niet enkel in de kapperssector, maar in alle bedrijfssectoren, om zo eerlijke en transparante handelspraktijken te waarborgen”

De politie meldt nog dat het zal blijven toezien op naleving van de geldende wet- en regelgeving.

