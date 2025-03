Politie arresteert oplichters in Avelgem: duo biedt goedkope laptops aan, maar dat blijken gewoon gevulde tassen met papier te zijn

Onder de hashtags #busted #oplichting #waakzaam berichtte politiezone Mira over de arrestatie in Avelgem van twee oplichters die actief waren in Oost-Vlaanderen. Het duo bood als koopwaar goedkope laptops aan, maar na betaling kregen de slachtoffers enkel een verzwaarde laptoptas gevuld met papier.

Een slachtoffer in Aalter meldde het voertuig van de daders met Luxemburgse nummerplaat. “Kort daarna werd het geseinde voertuig in Avelgem opgemerkt en onderschept”, bevestigt commissaris Jana De Wulf. De politie trof lege laptoptassen en een grote som cash geld aan, wat hun frauduleuze praktijken bevestigde. De daders werden gelinkt aan gelijkaardige feiten in Gent en Lokeren.

Snelrecht

De twee verdachten, beiden met de Italiaanse nationaliteit, werden gearresteerd. Het parket Oost-Vlaanderen paste snelrecht toe en de slachtoffers zijn intussen vergoed. Commissaris Jana De Wulf looft de inzet van de politie: “Dankzij een oplettende interventieploeg konden deze oplichters snel worden ingerekend”, klinkt ze kordaat. “Wij als politiezone blijven waakzaam om dergelijke feiten te voorkomen en daders op te sporen.”