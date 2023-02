Parket wil alle uitbaters strandbars voor rechter wegens prijsafspraken

Het parket van West-Vlaanderen wil alle geviseerde uitbaters van strandbars in Blankenberge voor de rechter brengen. De verdachten zouden prijsafspraken gemaakt hebben voor de concessies die het stadsbestuur afleverde. Het toenmalige bestuur zelf gaat vrijuit.

Het onderzoek van de federale politie startte in het voorjaar van 2020. Het gerecht was ervan overtuigd dat de uitbaters van strandbars in Blankenberge onderling afspraken hadden gemaakt over de prijs die ze zouden bieden voor de plaatsen die het stadsbestuur op het strand had voorzien. Toen de veiling afgelopen was, bleek dan ook vrijwel iedereen rond de voorgestelde prijs van 6.000 euro had geboden.

De politie nam laptops en telefoons in beslag en ondervroeg alle betrokkenen. Daarbij zouden bekentenissen zijn afgelegd. Ook de rol van het toenmalige stadsbestuur werd tegen het licht gehouden. Voormalig burgemeester Daphné Dumery (N-VA), ex-schepen Benny Herpoel (N-VA) en huidig schepen Jürgen Content (Vooruit) werden ondervraagd, maar uit de vordering van het parket blijkt ondertussen dat zij niet als verdachte aanzien worden.

Het is de raadkamer die uiteindelijk zal beslissen wie zich voor de correctionele rechtbank zal moeten verantwoorden. Prijsafspraken maken is immers verboden. Op 22 maart wordt het dossier behandeld.