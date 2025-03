Parket tekent beroep aan tegen tuchtsancties voor ‘sjoemelprocureurs’ en parketjuriste

Het parket West-Vlaanderen heeft beroep aangetekend tegen de sancties die de tuchtrechtbank oplegde aan twee procureurs en een parketjuriste van het eigen parket. Het trio zal daardoor voor de tuchtrechtbank in hoger beroep moeten verschijnen. De twee procureurs blijven voorlopig ook geschorst.

Op 6 februari zorgden de uitspraken van de tuchtrechtbank voor nogal wat onrust in de West-Vlaamse gerechtelijke wereld. Waarnemers vonden de sancties die uitgesproken werden, nogal licht uitvallen. Zo werd de voormalige Ieperse afdelingsprocureur Johan L., voor wie het ontslag was gevraagd, twee graden teruggezet maar mocht hij wel aanblijven als lid van het openbaar ministerie. Nochtans achtte de tuchtrechtbank het wel bewezen dat Johan L. een rol speelde in het gesjoemel met examenvragen bij het magistratenexamen van januari 2024.

Johan L. had namelijk bekend dat hij van advocaat-generaal C.B., die lid was van de examenjury, de opgave van het examen verbintenissenrecht had gekregen en die had doorgespeeld aan zijn dochter L. Zij slaagde achteraf met glans voor het examen. Toen de Hoge Raad voor de Justitie het gesjoemel begin maart vorig jaar openbaar maakte, biechtte ook Johan L. zijn aandeel op. Omwille van zijn ‘voorheen smetteloze carrière’ besloot de tuchtrechtbank echter om hem niet te ontslaan, maar om hem te ‘degraderen’ van afdelingsprocureur naar substituut-procureur des Konings.

‘Boertig onderkruipsel’

Zijn collega uit Brugge, voormalig afdelingsprocureur Yves S.-V., kreeg van de tuchtrechtbank helemaal geen sanctie opgelegd. Ook Yves S.-V. speelde mogelijk een rol in het doorspelen van de vragen van jurylid C.B. naar zijn eigen zoon N. maar daarvoor stond hij niet terecht. De tuchtzaak handelde over een telefoontje dat Yves S.-V. pleegde naar de stagemeester van zijn zoon N. Die verweet hij een ‘boertig onderkruipsel’ te zijn, omdat ze ‘ware heksenjacht’ zou voeren tegen zijn zoon en voor een ‘toxische sfeer’ zou zorgen op het advocatenkantoor waar N. als stagiair aan de slag was.

Opnieuw erkende de rechtbank dat Yves S.-V. zich inderdaad als magistraat ongepast had uitgelaten en daardoor de waardigheid van het ambt had aangetast, maar besloot de tuchtrechtbank om Yves S.-V. geen straf op te lichten. En opnieuw werd het ‘vlekkeloos parcours in de magistratuur’ daarvoor als argument gebruikt.

In beroep

Parketjuriste A.V. kreeg wél een sanctie opgelegd. Zij had toegegeven dat ze de opgave voor het examen strafrecht had gekregen van advocaat-generaal C.B. De tuchtrechtbank legde haar daarvoor een schorsing van twaalf maanden op, weliswaar met behoud van tachtig procent van de wedde.

De tuchtsancties zijn nog niet definitief. Het parket van West-Vlaanderen heeft recent in samenspraak met het parket-generaal in Gent beroep aangetekend tegen de drie vonnissen. Daardoor zal het de tuchtrechtbank in hoger beroep in Brussel zijn die binnen afzienbare tijd een oordeel zal moeten vellen. Ondertussen werd ook de tijdelijke ordemaatregel van de schorsing voor de twee procureurs verlengd.