Parket onderzoekt internetfraude enkel nog vanaf 2.500 euro verlies

Het parket van West-Vlaanderen zal zaken van internetfraude enkel nog behandelen als het slachtoffer minstens 2.500 euro verliest. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het parket van West-Vlaanderen liet dit nieuws deze week weten aan de bazen van de recherche in onze provincie. Een beslissing die uit noodzaak genomen wordt klinkt het, omdat er veel te veel gevallen zijn van phishing en het heel moeilijk is om centen te recupereren.

Op het nieuws is veel kritiek. Iemand die bijvoorbeeld een klein pensioentje heeft en een bedrag onder de 2.500 euro op zijn spaarrekening kwijtspeelt zal geen onderzoek krijgen, terwijl dat wel het geval is voor iemand met 100.000 euro op zijn rekening die 5.000 euro verliest.

Groen vraagt versterking West-Vlaams parket voor internetfraude

Het parket beschikt over onvoldoende personeel om die ‘kleine’ misdrijven aan te pakken. Dat is een denkfout volgens Goen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en federaal fractieleider Wouter De Vriendt. “Hiermee krijgen oplichters het signaal dat ze hun misdrijven best opsplitsen, zo blijven ze uit het vizier van het parket, dat kan toch niet de bedoeling zijn?” Vaneeckhout vraagt minister Van Quickenborne versterking van het parket zodat de West-Vlamingen niet in de kou blijven staan.

“Een triest signaal”, noemt Vaneeckhout de bijsturing van het West-Vlaamse parket om alleen nog grote zaken van phishing te onderzoeken. “Een oplichter die wekelijks iemand oplicht voor 2500 euro, die pleegt zeer zware feiten. De kans dat wie oplichterij dus in ‘kleinere’ stukken aanpakt, wordt hiermee kleiner”, stelt Vaneeckhout vast. Het parket van West-Vlaanderen geeft zelf aan dat met enkele mensen meer ze wél meer zouden kunnen doen. Een signaal waar minister Van Quickenborne volgens Vaneeckhout dus naar moet luisteren.

“2.500 euro is veel geld, voor sommigen is het al hun spaargeld. Getroffen West-Vlamingen krijgen door deze beslissing het signaal dat hun zaak niet voldoende belangrijk is om te onderzoeken. Dat is een erg jammere zaak. Met een versterking van het parket kan dit weer rechtgezet worden”, besluit De Vriendt.