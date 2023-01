Pakistaanse broers uit Jabbeke krijgen jaar cel voor zwartwerk en mensensmokkel in carwash

Twee Pakistaanse broers hebben voor de Brugse rechtbank elk een jaar effectieve celstraf en 4.000 euro boete gekregen voor zwartwerk en mensensmokkel bij de uitbating van hun carwash in Jabbeke.

Eind 2018 viel de inspectie binnen in de carwash van M.C. (44) en S.C. (37) in Jabbeke. Er was een Afghaanse man in het zwart aan de slag. De man was illegaal in het land en verbleef in mensonwaardige omstandigheden in een vochtig kamertje achteraan de carwash. “Hij sliep op een natte matras en de muren waren beschimmeld”, verduidelijkte de arbeidsauditeur.

Bij een hercontrole in 2021 waren er opnieuw twee personeelsleden in het zwart aan de slag in de carwashs. Bovendien bleken sommige werknemers meer te werken dan hun deeltijdse contracten aangaven. Voor dat extra werk werden ze evenwel niet vergoed. De verdediging voerde aan dat de broers niet goed op de hoogte waren van de sociale wetgeving. “Maar nu is alles in orde”, pleitte advocaat Franky Baert. De arbeidsauditeur plaatste grote vraagtekens bij die beweringen want bij een nieuwe controle in november vorig jaar werd opnieuw zwartwerk vastgesteld in de carwash.

Het achterkamertje was volgens meester Baert geen vaste slaapplaats. “De werknemers verbleven soms in Antwerpen of Sijsele maar als ze geen onderdak hadden kregen ze de sleutel. De meeste werknemers waren blij dat ze voor mijn cliënten konden werken. In hun verklaringen staat dat ze dankbaar zijn.” Een van de werknemers stelde zich niettemin burgerlijke partij en kreeg ruim 5.000 euro schadevergoeding toegekend. Aan Payoke, de organisatie die mensenhandel bestrijdt, werd 2.750 euro toegekend. (AFr)