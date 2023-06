Oud-schepen van De Haan krijgt jaar cel met uitstel voor hacking

De Brugse correctionele rechtbank heeft Kurt Beirens (54), voormalig schepen in De Haan, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel in een zaak van hacking. Huidige schepen Marleen Schillewaert-Vercruyce (62) kreeg zes maanden cel met uitstel voor hacking van de gestolen mail.

De toenmalige bestuurssecretaris van gemeente De Haan stuurde op 30 januari 2017 een interne mail over de concessie van tennisvelden naar haar echtgenoot, die zelf voorzitter was van een andere tennisclub. Volgens de burgerlijke partij gebeurde dat met toestemming van de toenmalige burgemeester, maar volgens de betrokken schepenen ging het om belangenvermenging. Op 28 februari 2017 bracht Marleen Schillewaert-Vercruyce de kwestie ter sprake op het schepencollege. Vervolgens gaf de bestuurssecretaris toestemming om haar mailbox te checken. Na haar ontslag legde ze voor hacking een klacht neer bij de politie.

Volgens het openbaar ministerie wisten de schepenen inderdaad op voorhand van de bewuste mail. ICT’er Steven T. (52) bekende dat hij de computer van de bestuurssecretaris hackte op vraag van Kurt Beirens, die ondertussen opstapte als schepen. Door zijn goede medewerking stuurde het OM voor de Torhoutenaar aan op opschorting van straf. Beirens hing twee jaar gevangenisstraf met uitstel boven het hoofd. Voor heling van de gestolen mail riskeerden de huidige schepenen Marleen Schillewaert-Vercruyce en Marleen De Soete (49) respectievelijk achttien en twaalf maanden cel met uitstel.

De verdediging van de drie politici vroeg de vrijspraak. Kurt Beirens ontkent dat hij ooit de opdracht gaf om de computer van het slachtoffer te hacken. Bovendien werd opgemerkt dat het gemeentebestuur als werkgever haar werknemer kon en mocht controleren. Ten slotte werd benadrukt dat het schepencollege zich tijdens de hele ontslagprocedure liet adviseren door een gerenommeerd advocatenkantoor.

De rechter oordeelde dat de ICT’er wel degelijk duidelijk in opdracht handelde van Kurt Beirens. De voormalige schepen werd voor hacking en heling veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel. In het vonnis werd ook geoordeeld dat Marleen Schillewaert-Vercruyce op de hoogte was van het feit dat de mail illegaal verkregen was. Ze bracht de kwestie dan ook in opdracht van Beirens ter sprake op het schepencollege. In die omstandigheden werd ze veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel. Marleen De Soete werd wel vrijgesproken voor heling van de gehackte mail. De rechter stelde vast dat De Soete niet aanwezig was op het bewuste schepencollege en pas later op de hoogte was van de mail. Steven T. kreeg zoals gevorderd opschorting van straf. De burgerlijke partij kreeg een schadevergoeding van 1.000 euro toegewezen.