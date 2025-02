Opnieuw helpt personeel van Fnac in Brugge, samen met sportieve securityagent, oplichters klissen: “We zijn jammer genoeg al getraind”

In Brugge zijn maandag twee oplichters gevat met dank aan alert winkelpersoneel. De vrouwen deden dure aankopen met de ontvreemde bankkaart van een bejaarde vrouw, maar liepen tegen de lamp toen de zaakvoerders van Lab9 en Fnac onraad roken en de politie alarmeerden. “Een van de vrouwen konden we tegenhouden in de winkel. De tweede verdachte vluchtte met een Nederlandse taxi, maar onze securityagent spurtte hen achterna”, zegt Dimitri Debaene (50) van Fnac, die eerder deze maand al een jonge oplichtster kon klissen.

In de loop van maandagmiddag liep bij de Brugse politie een melding binnen vanuit een computerwinkel in de Geldmuntstraat in het centrum van de stad. Een jonge vrouw kocht bij Lab9 twee toestellen met een bankkaart die niet de hare bleek te zijn. Wat later probeerde een andere vrouw het nog eens met dezelfde kaart in dezelfde winkel. Tevergeefs deze keer. De handelaar rook onraad en verwittigde de politie.

De vrouwen verdwenen met de noorderzon, maar korte tijd later liep opnieuw een melding binnen bij de politie. Volgens onze informatie vanuit de Fnac op de Markt deze keer. Daar probeerden dezelfde twee vrouwen twee dure smartphones met opnieuw dezelfde bankkaart te kopen. Een van de vrouwen, die al betaald had, werd ter plaatse nog tegengehouden, terwijl de andere dame kon vluchten. “Zij had nog niet afgerekend en probeerde ons wijs te maken dat ze haar identiteitskaart ging halen in de auto”, zegt Dimitri Debaene van Fnac Brugge. “Een van onze securitymensen besloot haar te volgen en zag hoe ze even verderop in een taxi met Nederlandse nummerplaat stapte. Hij noteerde de nummerplaat en gaf die meteen door aan de politie. Omdat de taxi door de smalle straatjes niet snel kon rijden, besloot hij erachteraan te lopen om de locatie te kunnen doorgeven aan de politie.”

Taxi onderschept

Mét succes, zo blijkt. “Een interventieploeg van de Brugse politie slaagde er korte tijd later in de taxi te onderscheppen ter hoogte van de Gentpoort”, bevestigt Lien Depoorter van de Brugse politie. “De vrouwelijke verdachte in de taxi had de gekochte smartphones vanuit de eerste winkel bij haar. We troffen ook 3.100 euro cash geld en een creditcard op naam van een 82-jarige vrouw. De jonge vrouw die eerder in de multimediawinkel werd gearresteerd, had een bankkaart bij op naam van diezelfde 82-jarige vrouw. Het was de kaart die werd gebruikt om de toestellen in beide winkels aan te kopen.”

De puzzelstukjes vielen al snel in elkaar. Zeker toen de schoonzoon van de 82-jarige vrouw even later melding deed dat zijn schoonmoeder eerder op de dag een valse bankmedewerker over de vloer had gekregen. “De vrouw had kort daarvoor doorgeklikt op een frauduleuze mail, zogezegd afkomstig van de mutualiteiten”, zegt Lien Depoorter. “Daarbij werd ze richting een valse website geleid, waar ze haar bankgegevens achterliet. Met die data konden de oplichters nog dezelfde middag de smartphones aankopen alsook een grote som geld afhalen, nadat een handlanger, in naam van de bank, eerst nog haar creditcard en bankkaart was komen ophalen.”

Opvallend: het is lang niet de eerste keer dat oplichters proberen dure toestellen te kopen bij Fnac in Brugge. Enkele weken geleden kliste Dimitri zélf al een jonge oplichtster. Eerder deed hij dat ook al in 2023. “Sindsdien drukken we ons personeel regelmatig op het hart om extra waakzaam te zijn. Eigenlijk bij quasi elke briefing ‘s ochtends. En je ziet, het rendeert. Jammer genoeg is ons personeel op een bepaalde manier al getraind”, zegt Dimitri, die maandagmiddag zelf niet aanwezig was in de winkel. “Vaak herken je oplichters als ze heel snel de duurste toestellen – meestal twee – willen kopen zonder accessoires of andere zaken. In dit specifieke geval weigerde de vrouw zelfs 120 euro korting als ze lid zou worden van Fnac. Door al die zaken samen gingen de alarmbellen bij onze mensen af.”

Nog oplichter gevat

De vrouwen én de taxichauffeur zitten momenteel in de cel op verdenking van informaticabedrog. Het parket zal nu verder beslissen wat er met hen moet gebeuren. Als ze worden voorgeleid, zal de onderzoeksrechter oordelen over een eventuele aanhouding.

Opvallend: maandagavond kon de Brugse politie nóg een oplichter klissen. Een bewoner uit Sint-Kruis werd opgebeld door de bank die liet weten de bankkaarten van het slachtoffer te komen ophalen, zogezegd om hem te beschermen tegen fraude. Een interventieteam van de Brugse politie wachtte de verdachte op en kon de jongeman bij aankomst arresteren. Ook de bestuurder van de taxi waarmee hij opdaagde, werd opgepakt.

Politie Brugge en het Parket West-Vlaanderen roepen nu nogmaals op om erg alert te zijn voor mails waarbij er gevraagd wordt je bankgegevens achter te laten. Ook zullen medewerkers van banken nooit bij mensen thuis langskomen om bankkaarten op te halen. (MM)