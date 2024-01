Opnieuw burgemeester in opspraak: ontdook Jan Stevens (Wielsbeke) 142.000 euro aan belastingen?

Opnieuw komt een burgemeester in het oog van de storm te staan en opnieuw gaat het over vastgoed. Burgervader Jan Stevens van Wielsbeke (CD&V) betaalde jarenlang geen leegstandsheffing voor één van zijn eigendommen en spaarde daarmee volgens Audit Vlaanderen 142.042 euro uit. “Dit is een politieke afrekening”, reageert burgemeester Stevens.

Het hele dossier draait om een woning die burgemeester Jan Stevens in 1996 liet bouwen in deelgemeente Ooigem. In een nieuwe verkaveling in de Eekhoutstraat liet hij een woning met duiventil oprichten, terwijl hij zelf nog bij zijn zorgbehoevende ouders woonde elders in de gemeente. Doorheen de jaren bleef Jan Stevens, die in 2010 burgemeester werd, bij zijn ouders wonen waardoor de woning in de Eekhoutstraat onbewoond bleef.

Recent kreeg Audit Vlaanderen daar een klacht over en startte de dienst een vooronderzoek. Uit het rapport over dat vooronderzoek, dat deze krant kon inkijken, blijkt dat Jan Stevens doorheen de jaren 142.042 euro belastingen had moeten betalen. Leegstandtaks, meer bepaald 18.292 euro aan het Vlaams Gewest en maar liefst 123.750 euro aan zijn eigen gemeente Wielsbeke. De gewestelijke en de lokale overheid ‘liepen door het niet correct aangeven en niet correct registreren van het betrokken pand als leegstaande woning potentiële inkomsten mis voor een totaal bedrag van 142.042 euro”, aldus Audit Vlaanderen.

Leegstandtaks

Audit Vlaanderen adviseert de gemeente Wielsbeke dan ook om ‘Woondienst Regio Izegem’ te verwittigen. Dat is de intergemeentelijke dienst die onder andere de leegstaande woningen inventariseert en die inventaris deelt met de gemeenten zodat zij er belastingen op kunnen heffen. Opvallend: Jan Stevens is zelf bevoegd voor woonbeleid. Op basis van de lijst die halfjaarlijks door Woondienst Izegem ter beschikking wordt gesteld, moet de gemeente Wielsbeke leegstandtaks heffen. Dat Stevens nooit opmerkte dat zijn eigen woning niet op die lijst staat, gaf hij ronduit toe aan de onderzoekers van Audit Vlaanderen. “Ik heb nog nooit zelf leegstaande woningen doorgegeven aan Woondienst Izegem. Ik doe dat niet voor mijn eigen woning en ook niet voor woningen van anderen die lijken leeg te staan”, verklaarde hij.

Tijdens een besloten zitting van de gemeenteraad werd ondertussen beslist dat Jan Stevens het volledige bedrag van 142.042 euro niet moet terugbetalen. Alleen voor de periode sinds het overlijden van de moeder van Jan Stevens op 15 juli 2020 moet hij de leegstandsheffing nog betalen. Volgens welingelichte bronnen gaat dat om een ‘bedrag van vier cijfers’. “Dit is een pure doofpotoperatie”, klinkt het.

Opgelost

Dat de audit uitlekt, hoeft weinig verbazing te wekken. Het politieke landschap in Wielsbeke is bijzonder versnipperd, nadat een groot deel van de heersende CD&V zich begin vorig jaar afscheurde van de burgemeester en Team8710 oprichtte. Oppositiepartijen U en N-VA smolten dan weer samen tot ‘Samen+’ en trekken ook zo naar de kiezer in oktober. Het is dankzij de steun van Samen+ dat de gentlemen’s agreement over de beperkte terugbetaling goedgekeurd raakte in de gemeenteraad. “Het is jammer dat dit in de openbaarheid komt. Die audit is strikt vertrouwelijk. Dit is behandeld in de deontologische commissie en wat ons betreft is dit opgelost”, klinkt het bij lijsttrekker Rik Buyse.

Voor Team8710 is het niet zo eenvoudig. “Het rapport spreekt duidelijk over deontologische fouten”, zegt Frédéric Depypere, tevens voorzitter van de gemeenteraad. “Wij zijn van onze stoel gevallen toen we dit rapport lazen en nog meer toen bleek dat de burgemeester de feiten minimaliseert. Door die houding dreigen alle politici een slechte naam te krijgen terwijl het hier slechts over één persoon gaat”, klinkt het. Team8710 stemde tegen de deal met de burgemeester. “Wij willen dat dit tot op het bot onderzocht wordt. Hoe is dit kunnen gebeuren? Hebben de procedures niet gewerkt en moeten we die aanpassen? Zijn er nog woningen in dit geval? En ook: hoe kunnen we het geld dat de gemeente Wielsbeke mislopen heeft maximaal recupereren?”, zegt Depypere.

Afrekening

Burgemeester Jan Stevens spreekt zelf van een pure beschadigingsoperatie. “Dit is een pure afrekening. Politiek is een harde stiel en ik had niet verwacht dat het op zulk een laag niveau zou gespeeld worden”, klinkt het. Over de aantijgingen is Stevens duidelijk. “Ik heb nooit een akte van leegstand ontvangen voor mijn woning, anders had ik dat meteen opgelost. Ik had alle vertrouwen in het functioneren van de Woondienst en was ervan overtuigd dat dit wel op hun radar zou komen. Vergelijk het met een verkeersovertreding: als je te snel rijdt en niet geflitst wordt, dan ga je toch niet zelf aan de politie gaan vragen om beboet te worden?”, stelt hij.