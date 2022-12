Oplichtster die vrouwen ruim 150.000 euro armer vliegt voor 30 maanden de cel in

Een 58-jarige vrouw uit Torhout is in beroep veroordeeld tot 30 maanden cel voor de oplichting van twee oudere dames.

In mei 2017 deed Yolanda P. haar toenmalige buurvrouw een zakelijk voorstel. De intussen 71-jarige vrouw was op dat moment in een echtscheiding verwikkeld en liet zich overhalen om op haar naam een rekening te openen die door P. beheerd werd. Amper vier maanden later zag het slachtoffer op haar uittreksels dat er om en bij de 150.000 euro van haar rekening verdwenen was. Blijkbaar versluisde Yolande P. massaal geld naar haar eigen rekening. Met de bijhorende bankkaarten had ze ook tal van luxe-goederen aangekocht. Zo kocht ze een auto voor haar zoon en een caravan aan de kust. Ze betaalde er haar eigen schulden mee af en maakte snoepreisjes, onder meer naar Phantasialand.

Een tweede slachtoffer, een 70-jarige vrouw uit Torhout, leerde P. kennen op een terrasje in de stad. De eenzame vrouw zag in P. een vriendin, maar raakte uiteindelijk bijna 20.000 euro aan haar kwijt. P. kocht namelijk met haar kredietkaart allerhande spullen aan, waaronder een computer en juwelen. Ook huurde ze een huis van haar en vroeg geld voor verbouwingen, die uiteindelijk nooit gebeurden. Het geld verdween met Yolande P. In eerste aanleg kreeg P. een jaar cel, maar in beroep werd de straf verhoogd naar 40 maanden. De vrouw liet verstek en tekende verzet aan. Haar advocaat vond een jaar cel voldoende. In eerste aanleg ontkende ze nog alles, maar in beroep ging ze over tot bekentenissen in de hoop op een lichtere straf. “Ze heeft schuldinzicht.”

Maar de procureur-generaal wou het liefst 68 maanden vorderen, maar wettelijk gezien kan er niet meer worden gegeven dan de 40 maanden cel bij verstek. Hij gaf ook aan tevreden te zijn met de eerder uitgesproken 40 maanden. “De vrouw is al 31 jaar bekend bij justitie en heeft al 31 veroordelingen opgelopen, waarvan tien vermogensmisdrijven.” Yolanda P. hoopte wel nog op een kans: “Ik zal er alles aan doen om het geld terug te betalen.” Die kans kreeg ze van het hof, want de eerder uitgesproken straf van 40 maanden, werd verlaagd naar 30 maanden. P. verblijft nu nog in de gevangenis, maar kan die vermoedelijk vrij snel verlaten. (OSM)