Oplichters laten restaurant in Oostende achter met rekening van 533 euro: “Ze bleven maar bestellen”

“Speciaal voor hen lieten we ons personeel een uurtje langer op Nieuwjaar en hielden we langer open. Ze bleven maar drank en desserts bestellen. Tot ze de rekening van 533 euro niet konden betalen, met de glimlach.” Vijf afzetters zorgden voor een wel heel wrange start van 2025 voor de uitbaters van restaurant La Stalla in Oostende. Het ergste van al: ook de dag voordien pakte de politie dezelfde bende al op voor gelijkaardige feiten. “En intussen horen we van tal van collega’s in Oostende dat ook zij al bezoek kregen”, zucht uitbater Florian Verhaeghen.

Restaurant La Stalla in de Langestraat is al 38 jaar een begrip in de badstad en wordt uitgebaat door Koen en zijn vrouw Pascale Joye. Intussen werken ook hun zonen Florian en Geoffrey in de zaak. Ook op Nieuwjaar waren ze open en er kwam genoeg volk langs om te spreken van een geslaagde dag. Dat veranderde toen een gezelschap van vijf Franstaligen, drie mannen en twee – wat later bleek – minderjarige vrouwen ‘s avonds binnenstapten. “Ze waren goedgeluimd en we konden hen een van de mooiste plaatsen in de zaak aanbieden: vlak bij de open haard”, doet Florian (29) het relaas. “Meteen bestelden ze flink wat aperitieven en een voor- en hoofdgerecht. Daarna wilden ze ook nog verschillende desserts proeven, en nog meer drank. We hadden er niet meteen een slecht oog in.” Na enige tijd vertrokken de twee dames.

Last call: extra drank

Op een bepaald moment was het al een uur na sluitingstijd en zaten de mannen er nog. “We wilden sluiten, de kassa opmaken en maakten hen duidelijk dat het een ‘last call’ was”, vervolgt Florian. “Daarop bestelden ze ineens nog veel extra’s: twee Irish Coffees voor de ene, twee Italian Coffees voor de andere en nog meer. Vreemd, maar dat kan. Tot het moment dat ik wilde afrekenen om de kassa te maken. Ze deden lacherig. Ze haalden hun kaarten boven maar de ene man zei al lachend ‘dat hij gisteren reeds 4.000 euro had opgedaan en er wellicht niks meer op stond.’ Hij kreeg gelijk. Zijn kaart werd geweigerd. Net als die van zijn vrienden. Voor de schijn belden ze de twee vrouwen maar die waren zogezegd al 200 kilometer ver. Daarop besloten we de deur van het restaurant te sluiten en de politie te bellen, waarna hun toon enigszins veranderde.”

Al gekend

Groot was de verbazing van Florian en zijn ouders toen de politie van Oostende arriveerde en die de mannen zelfs kenden. “De avond voordien hadden ze net hetzelfde gedaan bij een collega”, is Florian duidelijk gefrustreerd. “Eveneens met de glimlach. Want dat is hun handelswijze: ze weten dat ze niet kunnen betalen maar blijven met de glimlach alles bestellen. We hoorden intussen tal van collega’s in Oostende die hen ook al over de vloer kregen. Ze zijn dan wel Franstalig, blijkbaar verblijven ze hier wel in de regio. En het ergste is dat ook de politie machteloos staat. Telkens worden ze gearresteerd maar na verhoor vrijgelaten.” De politie maakte een pv op die naar het parket wordt gestuurd. Wellicht zullen de drie volwassen mannen zich wel moeten verantwoorden bij de rechter wegens afzetterij. “Maar zien wij daarmee ons geld terug? Wellicht niet. Een kei kan je niet stropen”, zucht Florian.

Zwaar verlies

Florian en zijn familie deelden het verhaal inclusief foto’s op hun sociale media om collega’s te waarschuwen. “Want dit mag niemand meemaken, het is een bijzonder bitter nieuwjaarsgeschenk. Niet alleen de rekening van 533 euro werd niet betaald, we bleven langer open en betalen ons personeel extra voor werk op een feestdag. Dit is dus een zwaar verlies om dragen. Mijn broer Geoffrey en ik denken eraan de zaak over te nemen van onze ouders, maar door zo’n zaken zakt de moed ons soms in de schoenen. Het is de eerste en hopelijk laatste keer in 38 jaar dat we hier zoiets meemaken.” (JH)