Oplichters halen bijna 20.000 euro van rekening Oostduinkerkenaar

Begin dit jaar krijgt Patrick Smets uit Oostduinkerke een mail van Belfius, althans: dat denkt hij. Alles ziet er correct uit en hij voert de gevraagde zaken uit met zijn bankkaart. Nadien krijgt hij een telefoontje om enkele acties opnieuw uit te voeren. Ogenblikken later ziet de man dat er bijna 20.000 euro van zijn rekening is gehaald.

Op 3 januari krijgt Patrick Smets uit Oostduinkerke de bewuste e-mail in zijn inbox. Alles lijkt correct, zelfs het mailadres. In de mail staat te lezen dat Belfius vanaf 9 januari een nieuwe kaartlezer introduceert.

Telefoontje bank

“De nieuwe kaartlezer is de opvolger van de huidige kaartlezer die u bezit”, zo staat er. “Uw huidige kaartlezer zal vanaf die datum gedeactiveerd worden. U kunt dan geen gebruik meer maken van uw huidige kaartlezer. De nieuwe is geheel gratis. Na 9 januari zullen we 14,95 euro in rekening brengen.”

Patrick is zich van geen kwaad bewust en denkt dat het mailtje effectief afkomstig is van zijn eigen bank. Want, zo stellen we zelf ook vast, alles lijkt echt. De man voert alle gevraagde acties uit met zijn kaartlezer en bankkaart en krijgt even later een telefoontje om enkele acties opnieuw uit te voeren.

Minuscuul verschil in afzendadres

“Die man identificeerde zich als iemand van Belfius”, zegt Patrick. “Hij zegt me dat ik een cijfer verkeerd heb ingetikt. Hij sprak algemeen Nederlands, zonder accent. Ik was ervan overtuigd dat hij effectief iemand van Belfius was.”

Kort na het telefoontje voelt Patrick toch nattigheid, maar op dat moment is het al te laat. Er werd bijna 20.000 euro van zijn rekening gehaald. “Toen ik alles opnieuw bekeek, zag ik dat er één klein detail anders was in het afzendadres van de mail”, zegt de man. “Een minuscuul verschil. In plaats van de i met een puntje, staat er een i met een accent.”

Terugbetaald?

Bij Belfius klinkt het dat ze maar weinig kunnen doen. Ze raden wel aan elk fraudegeval te blijven melden. Als je slachtoffer bent van phishing, is de bank in principe nochtans verplicht het hele bedrag terug te betalen.

Tenzij ze kunnen aantonen dat je een grove nalatigheid beging. Zoals het ingaan op mails die duidelijk niet afkomstig zijn van je bank. Dat is hier dus mogelijk het geval. Patrick nam contact op met de bank, maar vreest dat hij zijn geld nooit meer zal terugzien. (MM)