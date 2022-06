Oplichter doet zich voor als burgemeester en troggelt raadslid 300 euro af: “En wij zijn lang niet de enige slachtoffers”

Een gemeenteraadslid van Kuurne is 300 euro kwijt na een geval van phishing waarbij een cybercrimineel zich in een e-mail voordeed als de Kuurnse burgemeester Francis Benoit. Ook burgemeesters Ruth Vandenberghe van Kortrijk en Carine Dewaele van Lendelede zijn slachtoffer en dienden samen met Francis Benoit een klacht in bij de politie.

Een onbekende oplichter stuurde een tijd geleden een email naar leden van de gemeenteraad en het bijzonder comité van de sociale dienst van Kuurne. “Die mail kwam zogezegd van mij, maar werd verstuurd met een verborgen e-mailadres”, zegt Francis Benoit (CD&V), de burgemeester van Kuurne. “Daarin stond dat ik dringend drie iTunes-kaarten nodig had, elk ter waarde van 100 euro, om iemand te bedanken. Eén gemeenteraadslid trapte in de val. Die persoon antwoordde eerst op de mail van oplichter met de vraag of dit wel echt was en contacteerde mij pas later rechtstreeks. Tegen dat ik het bericht zag, was het al te laat. De oplichter maakte het gemeenteraadslid wijs dat ik in vergadering zat, maar die kaarten erg dringend nodig had.”

Nog dergelijke pogingen

Achteraf bleek Francis Benoit lang niet de enige burgemeester te zijn van wie de naam misbruikt wordt. “Ik sta in contact met burgemeesters van mijn partij over het hele land en er blijken de afgelopen twee maanden wel twintig dergelijke pogingen tot oplichting ondernomen te zijn geweest. E-mailadressen van gemeenteraadsleden zijn immers openbaar. Ook de collega’s van Kortrijk en Lendelede werden slachtoffer. Samen met Ruth Vandenberghe en Carine Dewaele hebben we een klacht ingediend bij de politiezone Vlas. Hopelijk kunnen zij de dader nog identificeren.” (JF)