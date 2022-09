Oplichter die handelaars in Roeselare geld met valse bankapp en smoesjes ontfutselde is aangehouden

Ondanks een maandenlang verblijf in de gevangenis en een veroordeling door de rechtbank bleef een 33-jarige man uit Roeselare in de stad handelaars oplichten. Met een smoesje en een valse bankapp ontfutselt hij hen geld. Beloftes om terug te betalen blijken loos. Ondertussen is de man aangehouden.

Zaterdag 4 september. Dat is voorlopig de laatste dag waarop Nicky V. (33) toesloeg. “In mijn café stapte hij binnen”, doet de uitbater het relaas van die dag. “Er was wat volk binnen waardoor mijn aandacht niet uitsluitend naar hem kon gaan. Hij diste een verhaal op dat zijn huissleutel was afgebroken en hij dringend geld nodig had voor een sleutelmaker. Zelf geld afhalen, lukte niet omdat de automaat niet functioneerde. Ik gaf hem 70 euro cash. Hij beloofde onmiddellijk het geld via een digitale overschrijving terug te storten. Ik zag hem op zijn gsm tokkelen en stelde zelf op zijn scherm vast dat er inderdaad op mijn rekening was overgeschreven. ‘Verrichting succesvol’, verscheen er. De storting kwam zogezegd van een zekere ‘Jan Peeters’. Maar geld belandde er niet op mijn rekening.”

Zelfde verhalen bij Els Baekeland van healthy food bar Yummy’s, Gunther Soetewey van café El Dia en Nataschenka De Roo van broodjesbar Natas. “Ik gaf hem op een zondagochtend deze zomer 150 euro”, aldus Els. “Met een nieuw smoesje keerde hij op woensdag nog eens terug en vroeg nog eens 250 euro. Hij gaf zijn contactgegevens via WhatsApp, zijn adres,… maar mijn geld zag ik niet terug.” Bij Natas kreeg V. 100 euro, bij El Dia ook 400 euro, een juwelier gaf voor 1.000 euro juwelen en horloges mee in de veronderstelling dat die via de bewuste app waren betaald. In een pitabar en andere broodjeszaak langs de Westlaan mislukten zijn pogingen.

Ondanks een verblijf in de cel en een veroordeling blijft Nicky V. handelaars geld aftroggelen. © (Foto GF)

Aangehouden

De gedupeerden dienden één voor één klacht in bij de politie. “Donderdag 8 september 2022 heeft de onderzoeksrechter in Kortrijk N.V. aangehouden op verdenking van oplichtingen. Betrokkene pleegde in Roeselare en de ruimere regio verschillende feiten. Hij zou opnieuw tal van feiten gepleegd hebben. Er worden er momenteel een 20-tal onderzocht”, laat de politie weten.

Veroordeling en beloftes

V. is niet aan zijn proefstuk toe. Halfweg vorig jaar mocht hij na 5 maanden de gevangenis verlaten. Samen met zijn vriendin kreeg hij toen 12 tot 18 maanden celstraf voor een reeks van 35 gelijkaardige oplichtingen van handelaars in Roeselare en Izegem. ‘Mijn vrouw is bevallen van een prematuur baby’tje en ik heb dringend benzine nodig om in het ziekenhuis in Gent te geraken’, was één van zijn andere excuses. Enkel de periode van 5 maanden voorhechtenis sprak de rechter vorig jaar als effectieve straf uit. De rest zou voorwaardelijk blijven als ze zich voor hun drugs- en alcoholprobleem zouden laten begeleiden en geen nieuwe feiten meer zouden plegen. “Nog één kans”, aldus de rechter. Het blijkt ondertussen ijdele hoop. “Zijn arrestatie was een opluchting”, klonk het bij zijn advocate. “Hij zat in een vicieuze cirkel van geldtekort, drugs en alcohol. Ondertussen is hij nu al enkele maanden van de drugs af.” “Ik heb er echt spijt van en ben mijn leventje beu. Van zodra ik vrij kom uit de gevangenis, wil ik zo snel mogelijk gaan werken en de slachtoffers terugbetalen”, beloofde V. zelf. Opnieuw mooipraterij. Geldgebrek door een alcohol- en drugsprobleem zou aan de oorzaak liggen.