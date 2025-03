Oplichter (37) maakte tot 400 slachtoffers op Marketplace en ‘verdiende’ 50.000 euro: “Ik moest mijn gokverslaving kunnen betalen”

Een 37-jarige man uit Wervik riskeert twee jaar cel en 8.000 euro boete omdat hij er letterlijk zijn beroep van maakte om mensen op te lichten via Facebook Marketplace. T.P. had geen job en ‘verdiende’ in bijna twee jaar tijd tot 50.000 euro door niet-bestaande zaken te verkopen en het geld te innen. Hij maakte liefst tot 400 slachtoffers, al kon het parket er slechts 72 identificeren. De man geeft alles toe. “Ik had een enorme gokverslaving en gebruikte het geld daarvoor. Maar ik wil iedereen terugbetalen”, zegt T.P.

De bal ging aan het rollen nadat een man uit De Panne in juni vorig jaar aangifte deed bij de politie. Hij had gereageerd op een zoekertje van T.P. en betaalde 168 euro voor een nagelpistool, maar zag het toestel nooit. Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend en daarna kon de 37-jarige T.P¨. uit Wervik geïdentificeerd worden. Het bleek dat hij werkloos had en er letterlijk zijn beroep van had gemaakt om mensen op te lichten via Facebook Marketplace. In november vorig jaar werd hij opgepakt en sindsdien zit hij in de cel.

Tot 400 slachtoffers

“De man bood van alles te koop aan via Facebook”, sprak de procureur. “Van werkmateriaal, tot dartspijltjes, tot bierglazen, computerspelletjes. Maar die spullen had hij nooit echt. Hij verkocht ze, incasseerde het geld en stuurde niks op. Tussen januari 2023 en november 2024 maakte hij slachtoffers in gans het land. Uit wat we konden afleiden maakte hij wel tot 400 slachtoffers, al konden wij er maar 72 identificeren. Hij staat terecht voor 72 feiten van oplichting en 52 keer valsheid in informatica. Want T.P. had een heel systeem uitgedokterd. Zo creëerde hij aan de lopende band valse accounts, maakte screenshots van valse profielen en het bankonderzoek wees uit dat hij liefst 34 rekeningen had in 15 jaar tijd.” Er werd twee jaar effectieve celstraf en 8.000 euro boete geëist, temeer T.P. ook toegaf een drugsprobleem te hebben. Bovendien kreeg hij in 2022 al eens vijf maanden cel voor oplichting en stond hij onder elektronisch toezicht.

Gokverslaving

T.P. ‘verdiende’ met zijn oplichting liefst 50.000 euro. Geld dat hij goed kon gebruiken want zelf was hij werkloos. “Hij verloor zijn job en kampte met een zware gokverslaving”, sprak zijn advocaat Jarne Roose. “Daardoor kwam hij niet meer toe met zijn spaargeld en begon hij mensen op te lichten. Mooi is het zeker niet, maar hij zag er geen uitweg meer in. Positief is dat familie hem wil helpen met een job en er terug bovenop te raken.”

De rechter was zichtbaar geïrriteerd door de feiten. “Zoveel feiten, keer op keer op keer. En zoveel slachtoffers gemaakt, gewone mensen die hun vertrouwen is misbruikt. Wat u deed is erg en was een fulltime job.” Beklaagde T.P. toonde schuldinzicht. “Ik besef het maar zat in een straatje waar ik niet meer uit raakte. Ik wil nu heel snel gaan werken zodat ik iedereen kan terugbetalen.” Vier slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding voor niet geleverde videospelletjes, dartspijltjes en meer. Er werd ook een morele schadevergoeding gevraagd. Een slachtoffer had er zelfs een trip van 544 kilometer vanuit Saint-Hubert om zijn verhaal te doen. Vonnis op 1 april. (JH)