Opgelet, ‘Westhoekburgemeesters’ proberen je in de val te lokken: “Dit is beangstigend”

De burgemeesters van de grootste Westhoeksteden worden plots geconfronteerd met valse Facebookprofielen die opmerkelijke berichten uitsturen via Messenger. Zo proberen cybercriminelen mensen in de val te lokken, al zijn er duidelijke signalen die wijzen op verdacht gedrag. “Ik spreek mensen niet aan in het Frans.”

Bonjour, comment allez-vous? Een aantal mensen kregen dit bericht via Messenger van Iepers burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Ieper). Of zo lijkt het toch. “Het gaat om een vals Facebookprofiel. Ik spreek de mensen niet aan in het Frans. Reageer hier dus niet op”, waarschuwt Talpe. “Het blijft enorm belangrijk om waakzaam te zijn voor fraude via internet.”

Bonjour, comment allez-vous? Een aantal mensen kregen dit bericht via Messenger van Iepers burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Emmily Talpe (Open Ieper). © TP

Talpe is intussen de tweede Westhoekburgemeester die hiermee geconfronteerd wordt. Vorige week probeerde een valse Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge en voorzitter van de provincieraad (CD&V), mensen via Messengerberichten te laten geloven dat ze een prijs gewonnen hadden. Het valse Facebookprofiel spoorde aan om op een link te klikken. “Nooit zomaar op links klikken die worden doorgestuurd. Als je het toch deed, pas dan zo snel mogelijk je wachtwoorden aan en installeer de betrokken Apps opnieuw”, zegt Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

Geviseerd?

De twee burgemeesters werden in het verleden al geconfronteerd met valse profielen op sociale media: Dejaegher op Twitter en Talpe op WhatsApp. Of cybercriminelen nu plots Westhoekburgemeesters viseren, is niet duidelijk. “Voorlopig heb ik geen weet van andere ambtgenoten in de streek, die getroffen zijn”, aldus Talpe. Ze bracht intussen Facebook en de politie op de hoogte. “Het is toch beangstigend. Ik veronderstel dat de criminelen vooral kijken naar mensen met een grote vriendenkring en actief gedrag op sociale media.”

“Publieke figuren en organisaties zijn vaak een doelwit”, bevestigt Verdru. “Is iets totaal onverwacht of te mooi om waar te zijn, ga er niet op in. Het is opmerkelijk dat nu de burgemeesters van de twee grootste steden in de Westhoek getroffen zijn.”

Als voorzitter van het Westhoekoverleg zal Talpe een mail uitsturen naar alle burgemeesters in de regio. “Om hen op te roepen tot waakzaamheid. Aan alle politiezones in de Westhoek wordt gevraagd om ook zulke criminaliteit nauwlettend op te volgen”, laat Talpe nog weten. (TP)