Op controle afgereden, onder invloed van drugs en rijbewijs van broer getoond: politierechter verklaart dertiger rij-ongeschikt

Een 33-jarige aannemer uit Aalbeke (Kortrijk) is volgens de politierechter rij-ongeschikt. Zonder geldig rijbewijs reed hij in Menen onder invloed van drugs op een politiecontrole af. Op de koop toe toonde hij het rijbewijs van zijn broer om de agenten te misleiden. “Beschamend”, aldus de politierechter.

Op 3 december 2021 reed G.D. langs de Expresweg in Menen. De politie hield er een controle maar de automobilist leek niet van plan te stoppen. “Pas toen het spijkertapijt werd uitgerold, minderde hij vaart”, aldus de openbare aanklager. Aanvankelijk kroop G.D. in de huid van zijn broer door diens rijbewijs voor te leggen. Zelf beschikte hij sinds 2017 immers niet meer over een geldig rijbewijs. De politierechtbank in Gent veroordeelde hem toen al voor rijden onder invloed van drugs en legde hem verplichte proeven op. Die legde hij nooit af.

Bij de controle langs de Expresweg bleek G.D. ook onder invloed van cannabis én cocaïne. “Maar daar ben ik nu volledig van af”, verdedigde hij zich. “Ik had een slechte periode. Ondertussen verhuisde ik uit Menen, liet slechte vrienden achter en startte als zelfstandig aannemer. Ik ben bereid testen te ondergaan om dat te bewijzen.”

De politierechter verklaarde de dertiger rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij met onmiddellijke ingang niet meer mag autorijden. En dat hij met testresultaten inderdaad zal moeten kunnen aantonen dat hij minstens 6 maanden drugsvrij is vooraleer hij kan vragen opnieuw rijgeschikt te worden verklaard. Als dat lukt, wacht hem nog een rijverbod van 7,5 maanden en zal hij eerst opnieuw ook nog moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven om zijn rijbewijs terug te krijgen. In totaal moet hij ook een boete van 3.680 euro betalen. (LSi)