Oostkampse postbode steekt omslagen met pensioengeld in eigen zak: tien maanden effectieve celstraf

Een 27-jarige Oostkampenaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden effectieve celstraf gekregen voor misbruik van vertrouwen. E.M. hield als postbode vier omslagen met in totaal ruim 5.300 euro pensioengeld achter.

Als hulppostman was E.M. onder meer verantwoordelijk voor de bedeling van pensioengeld. Wanneer een gepensioneerde niet thuis was moest de twintiger de verzegelde omslag scannen en bij zijn terugkeer op kantoor deponeren in een kluis. Die kan enkel geopend worden door een firma die gespecialiseerd is in cashbeheer.

Maar op 22 september 2022 kreeg de dienst Integrity Management van bpost lucht van onregelmatigheden en verdacht verlies van omslagen met pensioengeld. Onderzoek wees uit dat E.M. in totaal vier dergelijke omslagen had achtergehouden. Hij sloeg twee keer toe in Blankenberge, maar ook in Steenokkerzeel en Vilvoorde. In totaal drukte hij 5.306 euro pensioengeld achterover.

De beklaagde bekende de feiten tegenover zijn werkgever en later ook tijdens zijn politieverhoor. Naar eigen zeggen zat de man diep in de schulden. Intussen betaalde hij wel al 2.346 euro terug. E.M. kwam niet opdagen voor zijn proces. Aan bpost moet hij 2.960 euro schadevergoeding betalen. (AFr)