Oostendenaar die 30.000 euro scheefsloeg van zijn oma moet gok- en drugsverslaving aanpakken

Een 37-jarige Oostendenaar heeft voor Brugse rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor afpersing, belaging en informaticabedrog. M.S. plunderde de rekening van zijn grootmoeder om zijn gok- en drugsverslaving te bekostigen.

Op 27 oktober 2020 schakelde het toen 77-jarige slachtoffer de politie in omdat haar kleinzoon zonder haar toestemming geld van haar rekening had gehaald. Ze verklaarde dat M.S. dit al drie jaar lang deed. Naar eigen zeggen vroeg hij aanvankelijk vriendelijk om geld en gaf ze haar bankkaart gemakkelijk mee. Maar steeds vaker begon hij geld te eisen en bedreigde hij haar zelfs als ze weigerde. Hij haalde ook steeds meer geld af dan hij haar wijs probeerde te maken.

Onderzoek wees uit dat M.S. vier à vijf keer per week geld kwam vragen van zijn grootmoeder in Aartrijke. De Oostendenaar had naar eigen zeggen geld nodig om zijn zware gok- en drugsverslaving te bekostigen. Hij hield zich vooral bezig met pokeren. Volgens het slachtoffer haalde M.S. zonder toestemming ruim 60.000 euro van haar rekening, maar de rechtbank achtte ‘slechts’ 30.000 euro bewezen. Dat bedrag moet hij nu terugbetalen aan zijn oma.

M.S. moet zich de komende jaren aan een reeks strikte voorwaarden houden. Zo moet hij zijn drugs- en gokverslaving aanpakken. Zijn moeder – de dochter van het slachtoffer – stond mee terecht in de zaak. Maar de rechtbank achtte het niet bewezen dat de 61-jarige vrouw uit Torhout samenspande met haar zoon en sprak haar vrij. (AFr)