Onverbeterlijke tafelschuimer spoelt portie mosselen door met elf Duvels en twee glazen wijn: twaalf maanden cel

Hij spoelde zijn mosselen door met liefst elf Duvels en twee glazen witte wijn, om daarna in een ander restaurant nog een steak tartaar en drie Kasteelbiertjes soldaat te maken. Maar betalen deed David M. (41) zoals gewoonlijk niet. De onverbeterlijke tafelschuimer krijgt bijgevolg nog maar eens twaalf maanden cel.

Op 17 september deed M. zich in brasserie Cap Nord in Knokke tegoed aan een portie mosselen en dronk daar een pintje, twee glazen witte wijn en liefst elf Duvels bij. Tussendoor bestelde hij ook nog een spuitwatertje. De man uit Seraing kon de rekening evenwel niet betalen waarop de politie hem kwam oppakken.

M. mocht na zijn verhoor beschikken. “Ik heb precies nog een hongertje”, zei hij ongegeneerd tegen de agenten, waarop hij in Michelle’s Pub in Knokke een steak tartaar en drie Kasteelbieren soldaat maakte. Net als in Cap Nord loog hij dat er 5.000 euro op zijn rekening stond, maar dat hij zijn bankkaart kwijt was. “Hij beweerde dit ook al tegen de politie. Dit is echt niet meer normaal”, foeterde de advocaat van een gedupeerde uitbater.

In een tweede dossier stond M. terecht voor nog meer onbetaalde etentjes in dezelfde periode in diverse horecazaken aan de kust. De dakloze Waal sloeg onder meer toe in Blankenberge, Oostende, Bredene, Middelkerke en De Panne. In de beide dossiers vroeg de procureur zes maanden effectieve celstraf, de maximumstraf bij dergelijke feiten. “Hij is een onverbeterlijke afzetter”, aldus procureur Jinmin Arnou.

De voorbije jaren liep M. al talrijke veroordelingen op voor tafelschuimerij. In totaal zou het gaan om honderden feiten over heel het land. In juni kreeg hij voor de Brugse rechtbank nog zes maanden voorwaardelijk. De man moest onder meer zijn drankprobleem aanpakken, maar dat bleek duidelijk een maat voor niets. (AFr)

