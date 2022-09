Onverbeterlijke oplichter opnieuw terecht voor reeks van 88 feiten: “Een pathologische leugenaar”

Maar liefst 88 keer. Zoveel keer gebruikte een 58-jarige oplichter uit Bavikhove (Harelbeke) smoesje om goed menende slachtoffers, meestal zelfstandigen, geld afhandig te maken. Niet voor het eerst want in de Tieltse regio sloeg hij eerder al toe door zich voor te doen als ‘drummer van Frans Bauer’. Als ‘organisator van een cyclocross’ in Bavikhove toerde hij ook een tijdlang rond. Sinds april verblijft hij in de gevangenis. Nu riskeert hij voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een effectieve celstraf van 40 maanden. “Een wolf in een schapenvacht”, aldus advocate Floor Ameye.

Het gezicht van Rik W. kregen de slachtoffer niet te zien. Hij verkoos in zijn cel te blijven, liever dan zich voor de correctionele rechtbank te verantwoorden. Dat werkje liet hij aan zijn advocaat over. De beschuldigingen zijn nochtans niet min: maar liefst 88 oplichtingen. Tientallen kleine zelfstandigen uit Bavikhove, Hulste en Harelbeke maar ook in de ruimere regio werden de voorbije maanden slachtoffer. In wielercafé Chasse Patate in Bavikhove kreeg uitbater Pedro Naert de man vorige zomer regelmatig over de vloer. “Hij kan het goed uitleggen en maakte zich wat populair door te trakteren”, vertelde Pedro toen. “Op die manier kweekte hij vertrouwen. Plots vertelde hij dat hij in Bavikhove een cyclocross zou organiseren en naar sponsors zocht. Net zoals enkele andere kleine zelfstandigen stopte ik hem 100 euro toe. Elders had hij het over de organisatie van een gratis optreden met zangers en kreeg hij 25, 50, 200 of zelfs 300 tot 500 euro.”

Daarna bleef het telkens stil en achterhaalde het gerechtelijk verleden van Rik W. hem. In 2007 bleek de man nog veroordeeld tot 3 jaar effectieve celstraf voor oplichting van maar liefst 125 café- en restaurantuitbaters in de buurt van zijn toenmalige woonplaats Tielt. Ook toen stopten ze hem allen wat sponsorgeld toe voor de organisatie van een oldtimertreffen dat nooit plaats zou vinden. Om indruk te maken, gaf hij zich zelfs soms uit als de drummer van de Nederlandse schlagerzanger Frans Bauer, Hollands accent incluis. Toen al waarschuwde een psycholoog voor recidivegevaar. De laatste oplichtingen waarvoor hij nu terecht staat, pleegde hij zelfs toen hij een enkelband droeg.

Ik dacht dat hij ook vandaag tijdens zijn proces opnieuw zou liegen maar hij was zelfs te laf om zelf naar de rechtbank af te zakken

Voor de openbare aanklager was de maat vol. “Voldoende kansen gekregen maar geen enkele gegrepen”, klonk het. Het vorderde een effectieve celstraf van 40 maanden. “Het is een pathologische leugenaar, een charlatan eerste klas”, aldus advocate Floor Ameye. Zij stelde zich burgerlijke partij voor een 62-jarige dame uit Bavikhove die duizenden euro aan Rik W. gaf. Maar ze stond zo goed als alleen als burgerlijke partij om een schadevergoeding te vragen. De vele andere slachtoffers redeneerden wellicht dat het niet de moeite waard was om nog eens naar de rechtbank af te zakken en nog eens tijd en energie aan de man te verspillen voor 25 of 50 euro. “Mij cliënte is een bijzonder lieve, maar weerloze oudere dame die door de feiten haar goed geloof in de mens kwijt is”, zegt Floor Ameye. “Ze gaf hem telkens geld om hem te helpen. Hij vertelde onder meer dat zijn vriendin zelfmoord had gepleegd in de gevangenis maar ze bleek hem gewoon verlaten te hebben. In het begin betaalde hij ook wat terug. Wellicht een truc om vertrouwen te winnen. Daarna niets meer. Hij stelt zich boven de wet en bleef zelfs tijdens het gerechtelijk onderzoek liegen. Ik dacht dat hij ook vandaag tijdens zijn proces opnieuw zou liegen maar hij was zelfs te laf om zelf naar de rechtbank af te zakken.” Rik W. sloeg ook toe in Lendelede, Izegem, Heule (Kortrijk), Meulebeke, Wielsbeke, Gavere, Zulte, Assenede, Wingene, Pittem, Tielt en Lichtervelde Vonnis op 10 oktober. (LSi)