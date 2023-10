Ondanks eerdere veroordeling blijft Oostendse zeventiger architect belasteren: tien maanden celstraf met uitstel

Een 76-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden celstraf met uitstel gekregen voor laster en eerroof aan het adres van een architect. Opmerkelijk: M.D. kreeg in 2020 voor gelijkaardige feiten precies dezelfde straf opgelegd.

“Hij heeft geen diploma en vervalst zijn facturen”. Dát is wat een 76-jarige Oostendenaar al jarenlang rondbazuint over een architect waarmee hij in onmin leeft. De problemen begonnen toen het slachtoffer een vijftiental jaar geleden plannen uittekende voor renovatiewerken aan een pand van M.D. Die laatste trok evenwel zijn staart in en weigerde te betalen voor de prestaties die de architect op dat moment al geleverd had.

D. stapte naar de burgerlijke rechtbank maar ving daar bot waarop hij boze brieven begon te schrijven naar het parket, het Oostendse stadsbestuur en de Orde van Architecten. Daarin beschuldigde hij de Oostendse architect van gesjoemel. Zo beweerde hij dat hij geen diploma heeft en facturen vervalst. De architect diende een klacht in wegens laster en eerroof en omdat D. hem maar niet met rust liet, volgde ook nog een klacht wegens belaging.

Waarschuwing

Het kwam tot een proces, waar D. zich zonder advocaat kwam verdedigen. “Het was mijn plicht om dat te doen. Ik moest de mensen waarschuwen zodat er geen nieuwe slachtoffers vallen”, stelde hij toen. In juni 2018 kreeg D. drie maanden celstraf met uitstel, maar in beroep kwamen daar begin 2020 nog eens zeven maanden celstraf met uitstel bij. Zijn beweringen bleken dan ook totaal uit de lucht gegrepen.

Toch blijft D. mensen benaderen die de architect onder de arm hebben genomen. “Overal waar hij mijn bordje ziet hangen, stapt hij naar binnen en begint hij mij zwart te maken”, zuchtte het slachtoffer tijdens de pleidooien halfweg september. D. kwam zich opnieuw zonder advocaat verdedigen. Van enig schuldinzicht bleek geen sprake. De man bracht tevergeefs een stapel documenten mee die zijn gelijk moesten bewijzen.

Het openbaar ministerie had deze keer zeven maanden effectief gevraagd voor D., maar de rechtbank hield het vrijdag op dezelfde straf als in het eerdere proces. Aan het slachtoffer en zijn vennootschap kende de rechtbank in totaal 1.500 euro morele schadevergoeding toe. Door de nieuwe veroordeling kan de eerder opgelegde celstraf van tien maanden wel effectief worden voor M.D. (AFr)