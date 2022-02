OCMW-directeur die bijna half miljoen euro achterover drukte krijgt twee jaar cel

De voormalige directeur van het Sociaal Huis in Torhout heeft in de Brugse rechtbank twee jaar cel, de helft met uitstel, gekregen voor zwaar gesjoemel. De man drukte op vijftien jaar tijd minstens 485.000 euro achterover. Volgens de procureur verbraste hij het geld aan verre reizen, restaurantbezoeken en prostituees. “Hij heeft geen greintje respect voor andermans bezittingen”, aldus de rechter.

Als directeur van het Sociaal Huis, onderdeel van het Torhoutse OCMW, genoot Dirk S. (67) een onberispelijke reputatie. Maar dat veranderde in november 2016 abrupt toen een alerte medewerkster tijdens zijn afwezigheid een blik op de rekeningen wierp. S. bleek al vijftien jaar via diverse schimmige constructies OCMW-geld in eigen zakken te stoppen. Het ging om minstens 485.000 euro.

Dirk S. had verschillende manieren ontwikkeld om te sjoemelen. Zo kende hij geld toe aan mensen die nooit om steun hadden gevraagd of die niet meer in Torhout woonden. Om dat te verdoezelen, maakte hij tal van valse documenten op. Ook cliënten in budgetbeheer werden niet ontzien. “Voor sommigen maakte hij een tweede afnamerekening”, verduidelijkte de procureur. “Op weg naar huis haalde hij het geld van die tweede rekening af. En als ze om extra geld vroegen, was het antwoord dat er geen reserve meer was.”

Volgens het parket verbraste S. het verduisterde geld aan verre reizen, restaurants en bezoekjes aan prostituees. “Zijn vrouw maakte hij wijs dat hij een bijverdienste had bij de International Association of Ultrarunners (IAU), waar hij destijds voorzitter was”, aldus de procureur.

Dirk S. gaf alle feiten toe. “Het ging zo gemakkelijk dat het een soort verslaving werd”, pleitte zijn advocate Tina Houtman. “Het grootste deel van het geld ging naar zijn buitenlandse uitstappen voor de ultraloopfederatie. Hij wou de federatie naar een hoger niveau tillen. Een hobby die helemaal uit de hand liep. Nu is hij alles kwijt. Hij werd ontslagen, moest opstappen bij de IAU en zag zijn huwelijk op de klippen lopen. Hij woont nu in een klein huurappartement in Ieper.”

De procureur vroeg vier jaar cel, de helft met uitstel. Meester Houtman drong aan op een straf met uitstel. De rechter gaf hem uiteindelijk twee jaar cel, de helft met uitstel. Hij hield onder meer rekening met het blanco strafregister van S. en het feit dat de zaak lang aansleepte. “De feiten getuigen van een gevaarlijke ingesteldheid en tonen aan dat de beklaagde als directeur van een Sociaal Huis geen greintje respect heeft voor andermans bezittingen. De geslepen en georganiseerde werkwijze duidt op een criminele ingesteldheid.”

Aan OCMW Torhout moet S. het verduisterde geld terugbetalen. (AFr)