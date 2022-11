Notoire oplichtster riskeert maand cel voor lasterlijke aangifte tegen cipiers Brugse gevangenis

Notoir oplichtster Carine B. (49) riskeert voor de Brugse strafrechtbank een maand effectieve celstraf wegens lasterlijke aangifte. De vrouw handelde naar eigen zeggen niet kwaadwillig en vraagt de vrijspraak.

Op 19 juli 2021 stuurde Carine B. een e-mail naar de politie en de directie van de Brugse gevangenis, waar ze toen vertoefde. Ze beweerde dat de cipiers de bankkaart, pincode en kaartlezer hadden gestolen die ze had aangevraagd in het kader van haar reclassering. De directie nam het op voor het personeel en stelde dat het ging om een lasterlijke aangifte.

B. ontkende dat ze kwaadwillig handelde en stelde dat ze gepest werd door de cipiers, die haar reclassering wilden boycotten. “Het was een noodkreet”, pleitte haar advocaat Mathieu Langerock. “Ze had die bankkaart nodig om het loon te ontvangen dat ze tijdens haar beperkte detentie verdiende. In haar mail viseerde ze trouwens niemand persoonlijk. We vragen dan ook de vrijspraak.”

Carine B. werd in december 2019 samen met haar dochter veroordeeld voor een hele reeks oplichtingen, onder meer via een Zeebrugs vastgoedkantoor. Ze woonde toen in Knokke en maakte minstens 150 slachtoffers. B., die al van in januari 2018 in de cel zat, kreeg vier jaar effectief. De vrouw is sinds kort weer op vrije voeten en woont nu in Poperinge.

“Ik doe nu mijn best en houd mij aan de regels”, verklaarde B. dinsdag in de zaak rond de lasterlijke aangifte. “Ik mag toch nog altijd een klacht neerleggen als een normale burger? Ik wilde gewoon werken maar dat werd mij onmogelijk gemaakt.” De uitspraak volgt op 13 december. (AFr)