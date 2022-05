Notoir oplichter viseert vooral cafébazen in heel West-Vlaanderen: “Hij leek zo goed georganiseerd”

Hoewel hij ondertussen al enkele weken in de cel zit, blijft de notoire oplichter Rik W. (58) uit Bavikhove, ook wel bekend als de ‘drummer van Frans Bauer’, slachtoffers maken. Door hen komend weekend de komst van duizend wielertoeristen voor te houden, troggelde hij ettelijke cafés in de regio ‘sponsorgeld’ af. “Het leek allemaal goed georganiseerd”, zeggen de slachtoffers.

Het is de vaste modus operandi van de veroordeelde oplichter Rik W.: hij hangt in een café een groot verhaal op over evenementen die hij organiseert, troggelt vervolgens de verblufte cafébaas wat sponsorgeld af en verdwijnt met de noorderzon. Op de documenten die hij achterlaat ter staving van de betaling van het sponsorgeld staan alleen maar fictieve namen.

Achteraf horen de cafébazen er niets meer over, tot op de dag van het evenement alles een luchtkasteel blijkt te zijn. De man werd ondertussen opgepakt door de politie, aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de gevangenis van Ieper.

Bij minstens vijf West-Vlaamse politiezones proberen ze sindsdien de puzzel te leggen en alle feiten van oplichting die toe te schrijven zijn aan Rik W. te centraliseren. Een hele klus, want de actieradius van de man loopt van de ruime streek rond Kortrijk en Waregem tot de regio rond Torhout en alles daartussen.

Schrijffouten

Ook bij Chiara Devooght van eetcafé Peetje Klakke en danscafé Bar Bièras in het centrum van Wingene streek de vlotte oplichter neer. “Hij stelde zich voor als Dirk Willems van wielertoeristenclub De Hoekevrienden en vertelde dat hij een rondrit organiseerde voor wielertoeristen in het weekend van 7 en 8 mei. Twee keer vijfhonderd wielertoeristen zouden er langskomen. In ruil voor vijftig euro sponsorgeld zouden wij één van de stopplaatsen worden. Ik ging akkoord, gaf hem het geld en ondertekende een papier”, zegt Chiara.

Toen ze achteraf het document – dat barst van de schrijffouten – wat beter bekeek, viel haar frank. “Het adres bleek niet te kloppen, op het telefoonnummer was niemand bereikbaar. Op het internet vond ik geen spoor terug van die wielertoeristenclub. Gelukkig had ik mijn drank nog niet besteld, anders zou de schade wel wat hoger opgelopen zijn dan vijftig euro. Die ben ik wellicht wel kwijt”, beseft ze.

Van bij Peetje Klakke trok Rik W. vervolgens naar De Friethoek in Tielt. “Hij was vriendelijk en dronk hier een pintje. Hij vertelde dat hij gestuurd was door de mensen van Peetje Klakke. Die zouden hem aangeraden hebben om ook hier een stop in te lassen voor zijn toertocht”, vertelt uitbaatster Mieke Boonefaes.

“Na die vreselijke coronatijden plots duizend man op één weekend over de vloer krijgen, dat klonk als muziek in de oren. Hij zou nadarhekken komen zetten zodat de fietsers daar hun fiets konden in parkeren. Het leek allemaal zo goed georganiseerd. Hij gaf me exact hetzelfde document om te ondertekenen, maar ik zei hem dat ik het geld liever overschreef. Daarop gaf hij me een rekeningnummer, voor hem was dat geen probleem. Hij zou later nog terugkomen met een affiche en een sponsorboekje, maar ik heb hem nooit meer teruggezien”, klinkt het.

Dat zal wellicht alles te maken hebben met de arrestatie van Rik W. op 14 april. Chiara en Mieke trokken woensdag samen naar de politie om klacht in te dienen tegen Rik W. en zich als benadeelde partij te stellen.

Frans Bauer

Uit het dossier blijkt ondertussen dat Rik W. ook garages in Roeselare en Zulte oplichtte. Daar bestelde hij telkens een nieuwe wagen, vroeg én kreeg een vervangwagen en reed er vervolgens de ene na de andere verkeersboete mee. De garage in Zulte zag de uitgeleende Toyota Auris bovendien nooit terug.

Al sinds 2007 staat Rik W. gekend als oplichter. Toen kreeg hij 37 maanden cel opgelegd voor de oplichting van maar liefst 125 cafés in Oost- en West-Vlaanderen. Daarbij deed hij zich soms voor als ‘de drummer van Frans Bauer’ en sprak hij zelfs met een Nederlands accent.