Notarissen vrijgesproken voor oplichting van 97-jarige dame

Twee notarissen uit Brugge en Waarschoot zijn door de Brugse rechtbank vrijgesproken van de oplichting van een 97-jarige dementerende dame. Hun entourage is wel veroordeeld omdat ze misbruik maakten van de kwetsbare toestand van de vrouw. Ze kregen vier maanden celstraf met uitstel en 2.400 euro boete.

De feiten waarvoor de vijf vervolgd werden, dateren van het voorjaar van 2013. De 97-jarige Georgette D. woonde toen in het luxueuze woonzorgcentrum Sea Flower Service Palace in Knokke van Beatrijs L. (74). Georgette D. was zeer bemiddeld na een leven van hard werken, maar was kinderloos gebleven.

Na haar overlijden in april 2013 kregen de nabestaanden van Georgette D. plots een anonieme brief in de bus. Daarin werd beschreven hoe hun tante door de dochter van Beatrijs L., Amelie D. (46) en een kompaan naar een notaris werd gevoerd om daar twee schenkingen te doen, ten voordele van Amelie D. De nabestaanden dienden meteen klacht in bij de onderzoeksrechter.

Duivelszak

Uit dat onderzoek bleek dat er inderdaad op 15 maart 2013 twee schenkingen waren gedaan bij een notaris in Waarschoot door Georgette D. Het ging om twee schenkingen van telkens 400.000 euro aan Amélie D. Volgens het parket werkte ook haar echtgenoot, een Brugse notaris, daaraan mee.

Het parket besloot de twee notarissen, moeder Beatrijs L., dochter Amelie D. en stroman Bernard B. te vervolgen voor oplichting, valsheid in geschrifte en het misbruik maken van de kwetsbare toestand van Georgette D. “Er zijn grenzen aan hebzucht maar een duivelszak is blijkbaar nooit gevuld”, sneerde de procureur, die een strenge bestraffing vroeg.

Op de zitting stelden de nabestaanden van Georgette D. zich burgerlijke partij, net als een resem vzw’s die zich inzetten voor dierenrechten waaronder GAIA. Zij voelden zich benadeeld omdat Georgette D. initieel een groot deel van haar erfenis aan hen zou schenken maar die som door de gebeurde schenkingen aanzienlijk verminderd is.

Celstraf

De advocaten van de vijf beklaagden vroegen de vrijspraak. “Men stelt het voor alsof daar een ontvoering is geweest, maar dat klopt niet. Integendeel: achteraf hebben alle betrokkenen nog een glas champagne gedronken, eens ze terug waren in de Sea Flower. Mevrouw D. wist nog zeer goed wat ze deed”, klonk het.

De rechtbank gaat uiteindelijk mee in die redenering. De twee geviseerde notarissen werden volledig vrijgesproken. Ook Amelie D., Beatrijs L. en Bernard B. gaan vrijuit voor oplichting en valsheid in geschrifte maar maakten zich volgens de rechtbank wel schuldig aan het misbruik maken van de kwetsbare toestand van Georgette D. Daarvoor veroordeelde de rechtbank hen telkens tot een celstraf van vier maanden met uitstel en een effectieve boete van 2.400 euro.

De verschillende vzw’s die zich burgerlijke partij hadden gesteld, krijgen aanzienlijke schadevergoedingen. In totaal gaat het om een som van ruim 430.000 euro. Ook hun advocatenkosten, begroot op 30.000 euro, moeten door de drie veroordeelden betaald worden.