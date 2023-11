Nog eens vier nieuwe zaken tegen Luc Martens voor 185.000 euro

Het lijkt niet op te houden. Op de burgerlijke rechtbank in Kortrijk moest oud-minister en ereburgemeester van Roeselare Luc Martens zich nog maar eens verantwoorden voor vier niet terugbetaalde leningen.

Het stramien is intussen gekend. Martens belde mensen op met de vraag om hem vlug even wat geld te lenen, nu eens voor een vastgoedtransactie, dan weer voor Bitcoins. Terugbetalen deed hij echter niet.

Dit keer ging het om drie keer een lening van 50.000 euro, van een bouwbedrijf uit Roeselare, een metaalbedrijf uit Heusden-Zolder en een ondernemer uit Zulte. Daarnaast stelde ook een Nederlands vastgoedbedrijf zich burgerlijke partij. In het thuisland bedong het al een terugbetaling van 20.000 euro, nu wil het nog een andere lening van 35.000 euro terugkrijgen.

De advocaat van Martens betwistte de hoofdsom geen enkele keer. Wel werd gevraagd voor de herleiding van de interest – in het geval van de Zultse ondernemer gaat dat om 12 procent – en de herleiding van de rechtplegingsvergoeding.

De twee Belgische bedrijven daagden ook Martens’ echtgenote Chantal Van Audenhove voor de rechter. In het geval van het bedrijf uit Roeselare betwistte haar raadsman de lening niet en vroeg hij ook de herleiding. In de andere zaak betwistte hij dat ze een aandeel had. Een mail werd door Martens ook in haar naam ondertekend. “Maar het is niet omdat dat geschreven wordt dat ze er iets van weet”, pleitte advocaat Mathias Dendievel.

Die laatste zaak wordt nu uitgesteld naar 15 december. Op die datum zal een vonnis uitgesproken worden in de drie andere zaken. (JD)