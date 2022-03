Nederlands koppeltje plakt ramen af met karton en wordt geklist op vervoer mensensmokkelspullen

Een piepjong voormalig Nederlands koppeltje werd vorig jaar op wel erg lullige manier betrapt op mensensmokkel. Ze plakten de ramen van hun wagen af met karton en vielen daardoor nog harder op. In hun auto werden zwemvesten en een boot gevonden. Ze kregen 30 maanden met uitstel.

Op 26 oktober vorig jaar trok de wagen van Rick B. (19) uit Spijkenisse en Kaylee V. (20) uit Amsterdam de aandacht van de politie in Kortrijk. De auto stond op een carpoolparking. De wagen van het voertuig waren afgeplakt met karton wat natuurlijk bijzonder vreemd was. Al gauw bleek waarom. In de wagen werden zwemvesten, een rubberboot en zwemvesten aangetroffen. Volgens het openbaar ministerie duidelijk bestemd voor mensensmokkel.

De procureur vroeg desondanks zelf om een celstraf met uitstel zodat het duo na vier maanden hechtenis kon vrijkomen. De advocaten van de twee vroegen ook om mildheid. “Rick B. heeft een laag IQ en zou 1.000 euro krijgen voor het transport. Later bleek hij maar 500 euro te krijgen. Kaylee vergezelde hem omdat het haar ex-vriend was. Eigenlijk hadden ze niks in de gaten. Rick B. sleutelde immers zelf aan buitenboordmotoren. Maar ze kregen schrik onderweg en dachten het met drugs te maken had. Daarom stopten ze op die carpoolparking om terug te keren naar Nederland. Eigenlijk zijn ze nog blij dat de politie hen betrapte want nadien hoorden ze dat ze gevolgd werden door die bende. Dit kon slechter afgelopen zijn als ze waren terug gekeerd.”

De rechter gaf beiden 30 maanden cel met uitstel waardoor ze nu kunnen vrijkomen. (JH)