Nakende rechtszaak tegen Mike D. beroert de gemoederen in Menen: “Maakte grote sier met ons geld”

Faillissementen die elkaar opvolgen, een schuldenberg waarbij de Mont Blanc verbleekt en vooral een levensstijl die bij de ontelbare slachtoffers zout in de wonde gooit. De nakende rechtszaak tegen Mike D. beroert de gemoederen en al niet het minst in Menen, waar hij een spoor van vernieling achterliet.

Een snoepreisje naar New York, waar bezoekjes aan luxeboetieks geen uitzondering waren en de nacht werd doorgebracht in hotels die zelfs influencers laten wegdromen. Het leven van Mike D. leek heel even een successtory van formaat te zijn. De realiteit was echter van een compleet andere orde, waarbij de man het geld van zijn slachtoffers er aan een recordtempo door wist te jagen.

“Beroepsoplichter, professioneel crimineel en regelrechte gangster”. Aan synoniemen geen gebrek toen de zaak bij de rechtbank werd voorgeleid. Zowel het parket als zijn meest recente slachtoffers slijpen alvast de degens voor een zaak die zonder twijfel meerdere lijken uit de kast zal laten vallen.

Beloftes en excuses

“We leerden Mike D. 12 jaar geleden kennen en hij had gewoon die vlotte babbel. Ik zou mezelf wel voor het hoofd kunnen stoten nu ik dit allemaal zie!” Menenaar Jonathan Drobzynski (47) is één van de talrijke mensen die hun geld zagen verdampen in de handen van Mike. “Hij had een bouwonderneming, hij goochelde met cijfers en wij hadden nood aan iemand die onze bescheiden rijwoning moest gaan renoveren. Mijn echtgenote was toen zwanger van ons eerste kindje en we wilden niet dat die zou gaan opgroeien in een aftands huis. Mike stelde een offerte op en verbloemde ons met een niet aflatende reeks aan beloftes. We gingen een lening aan bij de bank en begonnen zo stilaan te dromen van onze toekomst”, begint Jonathan te vertellen.

“Al snel ging er van alles mis en kwam hij ook minder en minder opdagen. Problemen met zijn wagen, een gebroken arm of een onverwachte situatie met een leverancier? Het zijn slechts een paar voorbeelden van alle excuses die we hadden gehoord. Wanneer hij wel kwam opdagen? Toen we hadden laten vallen dat we ook onze tuin onder handen wilden nemen. Hij had nog het lef om nog een voorschot van 4.000 euro te komen vragen. Na een paar maanden van bellen en bijna smeken om onze woning te komen afwerken, hadden we het gehad en stuurden we hem een brief als wat we een advocaat zouden inschakelen. ‘Doe maar’ was zijn droge reactie en we hebben hem nooit meer gezien.”

Meer en meer raakte ik verweven in zijn web

“Die rechtszaak hebben we dan uiteindelijk wel gewonnen, maar meteen werd ons duidelijk gemaakt dat we niet al te veel hoop moesten hebben. De specialiteit van Mike was schijnbaar om op papier helemaal niets te hebben waardoor we ook helemaal niets konden eisen. We leefden in een bouwval, terwijl meneer de grote sier maakte met ons geld. Die hele situatie dompelde ons onder in een donkere periode van twee jaar. We lieten een nieuwe aannemer komen om zo een offerte op te stellen. Bleek dat we meer dan 20.000 euro mochten ophoesten om het halve werk van Mike te gaan corrigeren. Uit pure miserie hebben we dan onze woning verkocht en zijn we op zoek gegaan naar iets anders.”

Op de vraag of Jonathan iets verwacht van de rechtszaak tegen de man die hem in de financiële afgrond duwde, is het antwoord zeer direct. “Helemaal niets! We spreken hier over een kerel die al jaren aan een stuk zijn gang gaat, die al jaren aan een stuk de klachten opstapelt en die al jaren aan een stuk zich geen bal aantrekt van de uitspraken van rechters. Wat zou dit nu gaan veranderen? Laat ons gewoon hopen dat hij nu finaal wordt gestopt, zodat hij geen nieuwe slachtoffers meer kan maken.”

Eveneens terug te vinden in de lijst van slachtoffers, is Damienne Will. Zes jaar lang deelde ze lief en leed met een man die ze uiteindelijk niet bleek te kennen. “Ik was net gescheiden en verloor in die periode ook nog mijn vader”, zucht ze. “Ik was een radeloze, alleenstaande moeder en daar kwam plots een koene ridder op een wit paard aangereden. Mike was door de buren van mijn ouders gevraagd om hun keuken te renoveren en al snel kreeg hij mij in het vizier. Mike stond steeds voor me klaar en heel even dacht ik dat ik mijn prins had gevonden.”

Verblind door de liefde

“Zonder dat ik het door had, raakte ik meer en meer verweven in zijn web en nog voor ik het wist had hij totale controle over alles. Mijn vrienden hadden me verwittigd, maar ik was volledig verblind door de liefde voor die man. Na meer dan zes jaar hakte ik de knoop door en verliet ik hem, waarop de hel begon. Ik had niet eens door dat ik in al die tijd van mijn familie en vrienden was geïsoleerd en toen ik opnieuw op eigen benen probeerde te staan, bleek ik plots een bouwonderneming op mijn naam te hebben. Hij had in die jaren mijn handtekening gekopieerd en die overal rond gebruikt. De rechtbank verschoonde me nadien, maar ondertussen zat ik wel in een diepe financiële put. Ondertussen schijnt er voor mij licht aan het einde van de tunnel, maar het is extreem pijnlijk te moeten zien dat die kerel keer op keer hetzelfde scenario herhaalt, zonder dat iemand hem kan stoppen.”