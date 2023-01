Na Vleteren waarschuwt nu ook Zonnebeke voor online oplichting met afvalstoffenheffing: “Deze belasting bestaat niet!”

Een week na de gemeente Vleteren waarschuwt nu ook Zonnebeke voor phishing met valse berichten over een gemeentelijke ‘afvalstoffenheffing en rioolbelasting’ in de zuidelijke Westhoek.

Phishing is een vorm van internetfraude, waarbij met valse berichten gepoogd wordt om inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens te achterhalen.

“Opgelet, recent hebben enkele ondernemers uit Zonnebeke opnieuw een mail of brief gekregen van een zogenaamd incassobureau dat achterstallige betalingen voor een gemeentelijke ‘afvalstoffenheffing en rioolbelasting’ wil innen”, klinkt het bij gemeente Zonnebeke.

Post

“Deze belasting bestaat niet. Betaal dus zeker niet en geef geen gegevens door. Wanneer je iets moet betalen aan de gemeente, krijg je hiervoor een factuur of een aanslagbiljet. Betaal je die niet, dan sturen we je een herinnering via de post.

Wanneer je ook niet op de herinnering reageert, schakelen we een deurwaarder in. Deze probeert je persoonlijk te bereiken via mail of de post. Als je een betalingsaanvraag ontvangt van een incassobureau of een deurwaarderskantoor zonder dat je een brief kreeg van de gemeente zou dit om oplichting kunnen gaan. Bij twijfel kan je dit nagaan bij de dienst financiën of belastingen.”

Meer info: dienst financiën, 051 48 00 70, financien@zonnebeke.be; dienst belastingen, 051 68 03 90, belastingen@zonnebeke.be

Premies en teruggave belastingen

Ook circuleren er frauduleuze berichten over (energie)premies of teruggave van belastingen. Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid of het Energiehuis zal je nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar je wachtwoord, je bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens. (TP)