Na controle in Harelbeke: transportbedrijf krijgt ruim half miljoen euro geldboete voor zwartwerk, looninbreuken en illegale tewerkstelling

Een 47-jarige Armeniër en zijn Vilvoordse transportbedrijf zijn schuldig bevonden aan zwartwerk, illegale tewerkstelling en looninbreuken. De Brugse strafrechtbank legde een totale geldboete op van 576.000 euro, weliswaar grotendeels met uitstel.

Op 13 september 2020 voerde de sociale inspectie in Harelbeke een controle uit op een parkeerterrein, dat gebruikt werd als vaste uitvalsbasis door het Vilvoordse transportbedrijf van Armeniër A.H. (47). In totaal twintig chauffeurs bleken niet gemeld bij de sociale zekerheid. Drie van hen bleken niet over de nodige documentent te beschikken om in België te mogen werken. Bovendien kregen de chauffeurs te weinig loon uitbetaald.

De verdediging betwistte het zwartwerk niet, maar ontkende wel tevergeefs dat er loon werd ingehouden. De onkostenvergoedingen voor overnachtingen in het buitenland konden volgens de verdediging als een vorm van extra loon voor de chauffeurs beschouwd worden. Maar de rechtbank zag dat anders.

“Ik heb er alles aan gedaan om aan de regels te voldoen, maar blijkbaar zijn er toch zaken verkeerd gelopen”, stelde A.H. tijdens het proces. “Ik begrijp dat ik daar de gevolgen van moet dragen”, aldus A.H. Volgens de verdediging liep administratief een en ander mis. Maar nu zou A.H. met alle papieren in orde zijn.

De rechtbank legde A.H. een geldboete op van 96.000 euro, waarvan 16.000 euro effectief. Zijn bedrijf kreeg een geldboete opgelegd van 480.000 euro, waarvan 96.000 euro effectief. Er werd ook een vermogensvoordeel van 150.000 euro verbeurd verklaard. Dit bedrag werd tijdens het onderzoek al in beslag genomen. (AFr)