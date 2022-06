Na controle in Brugs Jan Breydelstadion: trio dat poetsvrouwen onderbetaalde krijgt tot acht maanden cel met uitstel

Een 55-jarige Roemeense heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden celstraf met uitstel gekregen voor sociale dumping van poetsvrouwen. Twee andere beklaagden kregen een geldboete van 12.800 euro, waarvan de helft met uitstel.

Op 2 mei 2017 viel de arbeidsinspectie binnen bij twee veevoederbedrijven in Brugge en Beernem. Diezelfde dag ging de inspectie ook langs in het Jan Breydelstadion in Brugge. Op de drie locaties bleken Roemeense poetsvrouwen aan de slag. Ze waren dienst in dienst van een Roemeense firma, een onderaannemer van een Brugs poetsbedrijf.

Onderzoek wees uit dat de firma tussen 2016 en 2017 in totaal 24 poetsvrouwen aan te lage lonen tewerkstelde. Volgens het gerecht verdienden de dames in totaal liefst 107.764 euro te weinig. Toen het bedrijf van Florica P. (55) in het voorjaar van 2017 failliet ging nam haar dochter Daniela P. (26) de activiteiten over via een nieuwe Roemeense poetsfirma. Haar rechterhand in België was Marius V. (54) uit Heusden-Zolder. Opnieuw kregen in totaal zestien poetsvrouwen een te laag loon uitbetaald, goed voor een totaalbedrag van 33.748 euro.

De beklaagden wasten hun handen in onschuld en stelden dat het onderzoek te oppervlakkig werd gevoerd. “Bovendien werd een deel van de lonen alsnog uitbetaald”, stelde hun advocaat. Volgens de rechtbank werd de situatie intussen geregulariseerd en werd daarom geen verbeurdverklaring uitgesproken. (AFr)