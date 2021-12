Na betrapping in Truckstop Veurne: tot 37 maanden cel voor mensensmokkelaars

Een 46-jarige Litouwer heeft in de Brugse rechtbank 37 maanden celstraf met uitstel gekregen voor mensensmokkel. Een Oekraïense trucker kreeg twee jaar effectief.

Op 18 maart 2019 zag het personeel van Truckstop Veurne hoe een man er uit een Mercedes stapte en vervolgens mee werd genomen in een vrachtwagen. Onderzoek wees uit dat de Mercedes werd bestuurd door Litouwer Aurimas K. (46). De man beweerde dat hij aan een tankstation in Gent was aangesproken door een Engelstalige man die naar Calais wou. Hij besliste om hem een lift te geven en was naar eigen zeggen in Veurne gestopt om te eten, te tanken en naar het toilet te gaan.

Volgens het openbaar ministerie klopten de verklaringen van K. niet. Volgens de Oekraïense trucker Oleksandr V., die pas op 19 oktober vorig jaar geklist werd, had K. hem gevraagd om het slachtoffer naar Engeland te brengen. “Hij zou 3.000 euro krijgen voor de rit maar hij besliste om het slachtoffer 200 meter verder terug af te zetten”, stelde de procureur. Uit de gegevens op zijn tablet bleek dat hij eerder al contact had gehad met de andere beklaagde.”

De advocaat van de Litouwer drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt nam gewoon iemand mee die naar Frankrijk wou”, pleitte meester Thomas Gillis. “Dat is op zich geen bewijs van mensensmokkel. Waarom zou de verklaring van de trucker geloofwaardiger zijn? (AFr)