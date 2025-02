Minderjarige geklist als valse bankmedewerker in Brugge

Bij feiten van fraude door valse bankmedewerkers is maandagavond in Brugge een minderjarige verdachte uit Oost-Vlaanderen opgepakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het verdere onderzoek zal daarom gevoerd worden door het Oost-Vlaamse parket.

De lokale politie van Brugge kreeg maandagavond een melding over een valse bankmedewerker in de deelgemeente Sint-Kruis. Het slachtoffer was opgebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van zijn bank. De valse bankmedewerker probeerde hem wijs te maken dat zijn bankkaarten opgehaald zouden worden, zogezegd om hem te beschermen tegen fraude.

Naar aanleiding van die melding ging een interventieteam van de Brugse politie ter plaatse om de valse bankmedewerker op te wachten. Op die manier kon de jongeman bij aankomst ingerekend worden. De verdachte bleek zich te verplaatsen in een taxi. Daarom werd ook de bestuurder van die taxi opgepakt.

Volgens het Brugse parket is de vermeende valse bankmedewerker een minderjarige jongen die in Oost-Vlaanderen woont. In die omstandigheden zal het parket Oost-Vlaanderen het onderzoek in zijn zaak verderzetten. De taxichauffeur werd na verhoor vrijgelaten, maar zijn eventuele rol in de feiten wordt wel nog verder onderzocht.