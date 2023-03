Militair vervalst jaar lang ziektebriefjes om weg te kunnen blijven van Zeebrugse marinebasis

Een 26-jarige vrouw uit Gavere riskeert voor de Brugse strafrechtbank zes maanden celstraf met uitstel voor schriftvervalsing. X.D., een beroepsmilitair, vervalste ziektebriefjes om weg te kunnen blijven van de Zeebrugse marinebasis.

Tussen september 2021 en augustus 2022 was X.D. vaak afwezig op haar post in de marinebasis van Zeebrugge. Achteraf regulariseerde ze de situatie door via WhatsApp ziektebriefjes over te maken. Maar toen op een van de briefjes een datum niet bleek te kloppen namen de oversten van X.D. contact op met haar behandelende arts. Zo kwam aan het licht dat de vrouw haar ziektebriefjes vervalst had. “De arts verklaarde dat hij de beklaagde al een hele tijd niet meer gezien had”, stelde procureur Mike Vanneste.

Volgens het openbaar ministerie deed de vrouw er alles aan om een verhoor te ontlopen. “Maar toen de politie op een dag aan haar deur stond moest ze wel verklaringen afleggen”, ging Vanneste verder. “Ze gaf toe dat ze sinds achttien mei 2022 valse attesten had gebruikt. Maar eigenlijk was ze al veel langer de kluit aan het bedriegen. Militairen hebben nochtans een voorbeeldfunctie.”

X.D. kwam donderdag niet opdagen voor haar proces. De uitspraak volgt op 20 april. (AFr)