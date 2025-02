Milde sancties voor West-Vlaamse magistraten zorgen voor onrust: “Dit is pure klassenjustitie”

De baas van het Brugse parket die via de telefoon een advocate een ‘boertig onderkruipsel’ noemde, krijgt daarvoor geen straf. Zijn collega in Ieper die bekende dat hij de opgave van het magistratenexamen doorspeelde aan zijn dochter, wordt niet ontslagen. Die twee uitspraken van de tuchtrechtbank zetten kwaad bloed in de West-Vlaamse gerechtelijke wereld. “Dit is pure klassenjustitie”, klinkt het.

De twee uitspraken van de tuchtrechtbank voor magistraten zijn uitlopers van het dossier rond de fraude met het magistratenexamen van januari 2024. In maart kwam aan het licht dat jurylid C.B. de opgave van het examen strafrecht gelekt had aan één van de kandidaten, de Brugse stagiair-advocaat N.S. Zijn vader was op dat moment nog afdelingshoofd van het Brugse parket, zijn moeder was rechter in Ieper.

N.S. liep toen stage op een advocatenkantoor in Brugge, het is zijn stagemeester die na het examen de fraude ontdekte en de Hoge Raad voor de Justitie verwittigde. Kort nadat de fraude aan het licht kwam, biechtte het afdelingshoofd van het parket van Ieper op dat ook hij vooraf op de hoogte was gebracht van de inhoud van het examen verbintenissenrecht én dat hij die info gedeeld had met zijn dochter, die deelnam.

‘Onderkruipsel’

In de periode na het examen, maar vóór de bekendmaking van de fraude, kreeg de stagemeester van N.S. plots een boze telefoon van diens vader Y.S. die haar verweet zijn zoon te pesten. Dat hij de advocate ook ‘boertig’ en ‘onderkruipsel’ noemde, ontkende hij niet. De advocate nam het gesprek deels op, waarop een tuchtonderzoek werd geopend. Dat is nu met een sisser afgelopen.

De tuchtrechtbank stelde enerzijds wel vast dat procureur Y.S. zich bezondigde aan ‘een aantal uitlatingen die vanwege een magistraat ongepast waren’, maar besloot hem anderzijds geen tuchtstraf op te leggen, omwille van het ‘vlekkeloos parcours’ dat hij in de magistratuur aflegde.

Eenzelfde redenering werd gevolgd om procureur J.L., het afdelingshoofd van het Ieperse parket dat de vragen doorspeelde aan zijn dochter, niet te ontslaan. “Als kenner van de wet diende de heer L. te weten dat het lekken van vragen ongeoorloofd en strafbaar is. Een zware tuchtsanctie is gepast, teneinde duidelijk te maken dat zijn gedrag op geen enkele wijze kan getolereerd worden”, stelde de tuchtrechtbank.

Maar, opnieuw omwille van de ‘voorheen smetteloze carrière’, volgde er geen ontslag. De tuchtrechtbank besloot om J.L. te ‘degraderen’ tot substituut-procureur. In de praktijk betekent dit dat J.L. opnieuw mensen kan laten arresteren, processen-verbaal kan opstellen en in de rechtszaal straffen kan eisen.

Van de pot gerukt

Tegen beide vonnissen is nog beroep mogelijk. “Wij hopen dat dit ook gebeurt, want dit is een regelrechte schande”, klinkt het bij collega’s van J.L. en Y.S. “Welk signaal geeft de tuchtrechtbank hier nu mee naar ons, magistraten? Scheld advocaten maar de huid vol, sjoemel maar met examens, doe maar op? Mocht dit zich in een privébedrijf voordoen, dan werd die werknemer op staande voet ontslagen. En terecht. Die moet niet afkomen met een ‘smetteloze staat van dienst’. Neen, dit is pure klassenjustitie”, klinkt het misnoegd.

Als er geen beroep wordt aangetekend, dan kan een burger die gedagvaard wordt in West-Vlaanderen geconfronteerd worden met de situatie waarin J.L. voor hem een straf eist in de rechtszaal, waarop rechter E.W. – de moeder van de sjoemelende kandidaat tegen wie ook een tuchtzaak hangende is – daarover moet oordelen. “Dat is compleet van de pot gerukt maar helaas waar”, zucht een West-Vlaamse advocaat met een verleden in de magistratuur.

“Hoe moet een burger dan nog vertrouwen hebben dat Justitie zijn zaak ordentelijk zal behandelen? Dat is gewoon niet houdbaar en eigenlijk zelfs redelijk beangstigend”, klinkt het. Ook de balie van West-Vlaanderen stelt dat het telefoontje van procureur Y.S. totaal misplaatst is. “Het uitoefenen van druk van magistraten op advocaten is totaal onaanvaardbaar. Een advocaat wordt het zwijgen niet opgelegd”, zegt stafhouder Alain Vanryckeghem.