Mensensmokkelaar riskeert nog eens acht jaar cel

Een 38-jarige Albanees vraagt in beroep geen bijkomende straf voor zijn aandeel binnen een mensensmokkelbende.

Het gerecht kreeg de bende in het vizier in het kader van een ander dossier rond mensensmokkel via het industrieterrein in Veurne in 2016. Volgens het parket kwam ze in aanmerking voor 39 smokkeloperaties richting Verenigd Koninkrijk in een periode van vijf maanden. Goed voor in totaal ruim 150 slachtoffers.

Hun uitvalsbasis was het vroegere Formule 1-hotel in Gent, maar de transporten vertrokken op parkings in onder meer Veurne, Adinkerke en Brugge. Er werd 12.000 pond gevraagd per gesmokkelde. In juli 2018 werden vijf Albanezen veroordeeld in het dossier. Astrid R. (39) kreeg als vermeende leider bij verstek acht jaar effectieve celstraf. De man werd in het najaar van 2019 opgepakt in het Verenigd Koninkrijk en uitgeleverd aan België.

In een ander mensensmokkeldossier uit 2019 kreeg R. in de Gentse rechtbank intussen ook al acht jaar effectieve celstraf opgelegd. Hij werkte als taxichauffeur en later ook als telefonist voor de bende. “Maar hij was helemaal de leider niet”, zeggen zijn advocaten die de acht jaar bestraffing van Gent voldoende vinden. De man kwam als wees van 16 jaar oud in Engeland terecht. Intussen woont en werkt hij er. Maar volgens zijn advocaten heeft hij het niet breed. “Zestien jaar cel verdient deze man niet!”

De procureur-generaal is echter wel overtuigd dat de man nog eens acht jaar cel moet krijgen. “Hij heeft gegokt en verloren. Er waren 121 slachtoffers, omgerekend is acht jaar cel een maand per slachtoffer. Hij moet eens nadenken wat hij andere mensen aandoet.” Uitspraak op 27 april. (OSM)