Mensensmokkelaar die twaalf jaar cel kreeg, opgepakt in Griekenland

Een voortvluchtig kopstuk van een Iraanse mensensmokkelorganisatie is ingerekend op de luchthaven van Athene. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De dertiger werd in juni 2021 door de Brugse correctionele rechtbank bij verstek tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De bal ging aan het rollen toen de politiezone Westkust op 2 mei 2020 een Duits voertuig controleerde in Koksijde.

In de Hyundai werden een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, elf zwemvesten, roeispanen en jerrycans met benzine aangetroffen. De Iraanse inzittenden werden veroordeeld voor mensensmokkel, maar waren volgens het parket slechts kleinere schakels binnen een criminele organisatie.

Kleine bootjes

Dankzij verder onderzoek konden de speurders een bende in kaart brengen die op grote schaal transmigranten in kleine bootjes via de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde.

Ongeveer een jaar lang brachten ze boten, motoren en ander nautisch materiaal vanuit Duitsland naar Noord-Frankrijk. Alle bendeleden hadden ook een welbepaalde taak, zoals de aankopen financieren of routes zonder politiecontroles zoeken.

Drie kopstukken

Drie verdachten, onder wie een kopstuk, werden in oktober 2020 in Duitsland gearresteerd en aan ons land overgeleverd. Twee andere vermoedelijke spilfiguren bleven voortvluchtig. Op 23 juni 2021 werden de drie kopstukken door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twaalf jaar celstraf en 240.000 euro boete.

Een van de voortvluchtige spilfiguren liep recent tegen de lamp op de luchthaven van Athene. Het team mensensmokkel van de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) zal hem ophalen in Griekenland en overbrengen naar een Belgische gevangenis. De Iraniër kan nog verzet aantekenen tegen zijn verstekveroordeling.

Buurlanden

“Dit dossier is het toonvoorbeeld van het feit dat we onze onderzoeken naar criminele organisaties niet beperken tot de verdachten die opblaasbare boten, buitenboordmotoren en zwemvesten vervoeren door België”, reageert procureur Frank Demeester.

“Vaak blijven de kopstukken van de organisatie in een van de buurlanden en denken ze dat ze buiten schot kunnen blijven.”