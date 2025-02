Mensensmokkel in koelcontainers vanuit Zeebrugge levert drie Irakezen tot acht jaar cel op: “Jonge kinderen aan levensgevaarlijke werkwijze blootgesteld”

Drie Irakezen hebben voor de Brugse rechtbank tot acht jaar effectieve celstraf gekregen voor mensensmokkel. De bende deinsde er niet voor terug om jonge kinderen in koelcontainers te stoppen. “Winstbejag was prioritair aan de leeftijd”, stelde de rechter.

De bal ging aan het rollen toen de politie op 28 april 2023 in de Zeebrugse haven een Iraaks gezin met een hoogzwangere vrouw en een 3-jarig kind aantrof op een autotransport richting het Verenigd Koninkrijk. De slachtoffers waren die nacht in de buurt van Doornik in een van de wagens gestopt.

De speurders legden de link met de ontdekking van vijf Irakezen op 20 maart 2023 in een koelcontainer in Zeebrugge. De slachtoffers, onder wie kinderen van 4 en 7 jaar oud, waren onderkoeld.

Dankzij verder onderzoek kwam een smokkelorganisatie in het vizier, die gebruikmaakte van een snelwegparking in de Doornikse deelgemeente Froyennes. Volgens het OM werden daar in juni dat jaar ook 21 transmigranten in een koelcontainer verborgen. De slachtoffers werden in het Engelse Essex uit hun benarde positie bevrijd. Ook op 11 oktober en 9 november werden op de parking mensen in koelcontainers gestopt. “Een gezin met twee kinderen betaalde 12.000 pond voor de overtocht”, aldus de procureur.

In de nacht van 20 op 21 november werden tien mensen, onder wie meerdere jonge kinderen, opeengepropt in een busje. Een dag later, op 22 november 2023, werd kopstuk Aswad A. (36), een Iraakse Koerd, in Nederland opgepakt. Tijdens de daaropvolgende nacht werden ook in Froyennes twee Iraakse Koerden opgepakt. Rahman A. (41) en Raman M. (35) zaten verborgen in de technische ruimte van een brugpijler.

Fikse boetes

Aswad A. was volgens het OM de spilfiguur. “Hij trad op als een soort ploegbaas en deinsde er niet voor terug om jonge kinderen aan zijn levensgevaarlijke werkwijze bloot te stellen”, aldus de procureur. Zelf ontkende A. de spilfiguur te zijn. “Hij had een zekere verantwoordelijkheid op die parking, maar werd zelf ook aangestuurd”, aldus advocaat Thomas Gillis.

In totaal zou Aswad A. 54 slachtoffers gesmokkeld hebben, maar de rechtbank achtte woensdag in vijf gevallen de smokkel niet bewezen. Voor de 49 bewezen slachtoffers kreeg A. acht jaar effectieve celstraf en 392.000 euro boete. “Winstbejag was prioritair op de leeftijd van de gesmokkelde persoon, zolang er maar betaald werd”, aldus de rechtbank.

Rahman A. was acht maanden actief voor de bende. Volgens zijn advocate Nadia Lorenzetti verrichtte hij enkel hand-en-spandiensten. A. kreeg vijf jaar cel, waarvan vier effectief, en 200.000 euro boete, waarvan 20.000 euro effectief voor de smokkel van 25 mensen. Raman M. zou maar een maand hebben meegewerkt. “Maar hij ontkent elke betrokkenheid”, pleitte meester Jesse Van den Broeck. De rechtbank gaf M. vier jaar cel met uitstel en 192.000 euro boete, waarvan 19.200 euro effectief, voor de smokkel van 24 slachtoffers.

Alle drie de beklaagden zijn ook voor tien jaar hun burgerrechten kwijt. (AFr)