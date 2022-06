Meesteroplichter Piet Van Haut ontkent informaticabedrog: “In 21 jaar heb ik al van 30 dames betaalkaarten gekregen om ze te gebruiken”

De bekende meesteroplichter Piet Van Haut (53) vraagt in beroep de vrijspraak. Hij gaf via een bankkaart van een Knokse vriendin 56.000 euro uit. “Maar we hebben die kaart samen aangevraagd en ik mocht ze gebruiken!”, beweert hij.

In 2016 stapte de ex-zaakvoerster van een Knokse taverne naar de politie. De 57-jarige vrouw beweerde dat Piet Van Haut zonder haar toestemming liefst 56.000 euro had uitgegeven met een kredietkaart, die op haar naam stond maar waarvan ze naar eigen zeggen het bestaan niet afwist. Van Haut zou de kaart in 2010 in handen hebben gekregen toen hij nog kind aan huis was in haar zaak, die in 2011 op de fles ging. Omdat de kaart op naam van de zaak stond, ging ze er verkeerdelijk van uit dat de kaart na het faillissement werd afgesloten. Maar sinds 2015 gebruikte Van Haut ze voor onder meer voor dure etentjes in het Hof van Cleve en luxereisjes naar Nice en Marbella.

Van Haut kreeg in eerste aanleg 20 maanden effectief, maar ging in beroep. Zijn advocaat, Jef Vermassen, treedt voor hem niet meer op, dus moest Van Haut zichzelf voor het hof verdedigen. Van Haut beweerde bij hoog en bij laag dat hij een relatie had met de vrouw en dat ze hem de kaart destijds “uit liefde” had geschonken om in zijn levensonderhoud te voorzien. “In 21 jaar heb ik al van 30 dames betaalkaarten gekregen om ze te gebruiken”, beweert Van Haut. “Maar om mijn sportief op te stellen, wil ik het bedrag terugbetalen. Het gaat intussen al tien jaar goed met mij.”

Talloze keren voor de rechter

Het openbaar ministerie vindt dat er zowel voor informaticabedrog als voor misbruik van vertrouwen is te zeggen is en vraagt de bevestiging van de twintig maanden cel. Volgens de advocate van het slachtoffer had ze hem in 2016 vijf jaar niet gezien, tot ze in 2017 gedagvaard werd. De uittreksels van de bankkaart, kwamen op een postbus toe die volgens de advocate gehuurd werd door Van Haut. Het vermoeden van haar advocaat is dat Van Haut sinds 2010 de kaart gebruikte en zelf aanzuiverde, maar sinds 2015 niet meer. “Ze had hem in 2016 al vijf jaar niet meer gezien! Daarnaast zat ze sinds 2011 aan de grond, waarom zou ze hem dan toestemming hebben gegeven haar geld uit te geven?”, vroeg haar advocate zich af. “En dat hij haar het bedrag zal terugbetalen is eveneens ongeloofwaardig. In een dagblad beweerde hij na de uitspraak in Brugge net het tegendeel. Intussen is nog niks terugbetaald, zelfs geen 100 euro per maand.”

De vrouw moest wel toegeven dat ze rond 2010 een band had met hem en zelfs geld stortte op zijn rekening in de gevangenis. “Dat hij nadien wel heeft terugbetaald!” Van Haut beweerde op zijn beurt dan weer dat hij na zijn vrijlating in 2010 mocht verblijven op een adres dat de vrouw betaalde en hij zwoer in zijn laatste woord voor het hof dat ze nochtans samen naar de bank waren geweest om die kaart aan te vragen. En ook voor de postbus had hij een uitleg. “De post moest op een postbus aankomen, omdat haar partner er geen weet zou van hebben.”

Piet Van Haut stond al talloze keren voor de rechter, vooral wegens oplichting en zat vele jaren achter tralies en in de psychiatrie. Hij gaf zich onder meer uit voor dokter, oliesjeik en zelfs onderzoeksrechter, om gratis hotelkamers, proefvluchten met een Boeing en andere voordelen te krijgen. Van Haut werd voor het eerst geïnterneerd in 1989, een laatste keer in 2005. Sinds 2010 werd hij definitief in vrijheid gesteld door de commissie ter bescherming van de maatschappij in Gent. Hij woont tegenwoordig in Nederland. In deze zaak doet het hof uitspraak op 5 oktober. (OSM)